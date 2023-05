"I miei genitori insieme da 60 anni"

"Leggo e sento alla tv di bullismo, influencer e non riesco davvero a comprendere questi fenomeni. Mio padre e mia madre Vincenzo e Leondina che dopo oltre 60 anni sono ancora insieme mi hanno lasciato lezioni di vita che porto sempre con me". Luca dalla struttura di Loreto si affaccia attraverso i media ai fenomeni dilaganti del bullismo e del vandalismo giovanile e non li accetta. "I miei genitori – spiega ancora – mi hanno insegnato il rispetto e l’onestà più rigorosa e non avendo purtroppo potuto avere figli io trasmetto quei valori alle persone che incontro. Ho studiato solo fino alla terza media, sin da piccolino mio padre mi portava nella piccola impresa di famiglia a Monte San Vito e io a 16 anni ho deciso che era quella la mia strada. Ricordo che le insegnanti convocarono mia madre per dirle che ero intelligente e avrei dovuto studiare. Sostenevano che quella scelta mi avrebbe come creato una sorta di handicap. Ma lei rispose loro: ‘Luca è libero. È libero di scegliere il suo futuro’. Per me è stata una grande lezione della quale non finirò mai di ringraziarli. Loro sono stati un faro per me e non a caso il loro amore dura da oltre sessant’anni, un evento piuttosto raro oggi".