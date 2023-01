I migliori ritmi latini selezionati dai dj di scena al Megà

L’inizio del weekend è ancora lontano, ma chi ama programmare le proprie uscite sappia che venerdì al Megà di Senigallia scatterà la serata ‘Chupeta’. Nell’omonima sala del locale sulla strada provinciale Arceviese (chilometro 9) ci si potrà scatenare con i migliori ritmi latini selezionati dai dj.

Per coloro che amano il genere, e non sempre di più, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: salsa, bachata, kizomba, merengue... Insomma, i generi più ‘frequentati’, tanto dai professionisti quanto dai ballerini alle prime armi. In più c’è il fatto non trascurabile che per le donne l’ingresso sarà omaggio.

Per informazioni e prenotazioni 3394577937.