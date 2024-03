I migliori universitari. Premi a 19 studenti per le tesi di laurea su ricerche e studi

Aula Magna della Facoltà di Agraria - Polo Monte Dago, gremita nel pomeriggio di ieri, per il conferimento del Premio di Laurea 2023. Il riconoscimento consiste in una donazione che associazioni, famiglie che ricordano i loro cari, aziende, enti e fondazioni attribuiscono agli studenti della Politecnica per tesi che riguardano diverse tematiche con lo scopo di svolgere ricerche specifiche e studi universitari in grado di approfondire determinati argomenti ritenuti interessanti per tutta la comunità. Sono stati 19 i premi attribuiti agli studenti della Politecnica appartenenti a tutte le facoltà presenti nell’ateneo anconetano. Premi per tesi di laurea magistrale, laurea triennale e dottorati in Ingegneria civile , edile, informatica e dell’informazione, Medicina e chirurgia, Scienze economiche e finanziarie, Economia e Management. Ecco i premiati: Federica Ameli, Maria Balletti, Luca Santilli, Leonardo Principi, Gianluca D’Autilia, Carmine Valenza, Filippo Violini, Luigi Smargiassi, Daniele Arturo De Luca, Matteo Benedetti, Alessandro Leonardo Cervelli, Daniele Quercetti, Tommaso Galassi, Giacomo Castellucci, Benedetta Bianchi, Beatrice Bengasi, Maria Diletta Serena, Michela Mengoni, Luca Virgili. A conferire il riconoscimento, alla presenza del Magnifico rettore della Politecnica Gian Luca Gregori, il Preside della facoltà di Economia, Stefano Staffolani, il Preside della facoltà di Ingegneria, Maurizio Bevilaqua, il Preside della facoltà di Medicina, Mauro Silvestrini. "Una giornata particolarmente bella - ha detto il Rettore Gregori - perché abbiamo assegnato i premi di laurea ai nostri migliori laureati e alle nostre migliori laureate. E’ sempre emozionante perché da un lato ci sono le famiglie dei donatori che ricordano in questa maniera i loro cari e dall’altro c’è il futuro di questi giovani che ricevono un premio ed iniziano una loro attività di ricerca, di studio, di lavoro. Una giornata che riempie di gioia e soddisfazione". Presenti, oltre agli studenti vincitori del premio, i donatori e i professori relatori delle singole tesi di laurea.

Claudio Desideri