I migranti muratori Dagli orrori della guerra al lavoro nell’edilizia

Samir, Nicholas, Manuel e gli altri ragazzi hanno aderito al piano di inserimento socio lavorativo nel settore dell’edilizia. Dopo essere scappati dall’orrore del Darfur (Sudan), dalle criticità del Bangladesh e dalla durezza della vita in Nigeria, cercano un futuro seguendo la strada maestra: trovare un lavoro in regola avviandosi verso una stabilità economica con il progetto di riunire le rispettive famiglie e al tempo stesso regolarizzare la loro posizione in Italia.

Gli otto stranieri che stanno seguendo il corso di formazione presso la sede di Assistedil di Ancona, infatti, sono tutti richiedenti protezione internazionale. L’accoglienza e l’integrazione si realizzano coi fatti ed è quanto hanno pensato tutti gli attori coinvolti nel progetto, Ance (associazione nazionale costruttori edili) e i tre settori dei sindacati di categoria, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil.

Il tutto con il coordinamento della prefettura di Ancona. Gli otto migranti hanno tra i 19 e i 34 anni vengono da altri Paesi come Tunisia, Pakistan, Iraq e Somalia e hanno una gran voglia di imparare e di lavorare. In loro si rivede anche Quinto Galli, muratore 75enne di Ancona chiamato dalla Scuola Edile a formare queste persone: "I giovani italiani prediligono altre occupazioni, meno pesanti e più delicate, magari un lavoro d’ufficio o portare i pacchi per la grande distribuzione. Mi rivedo in questi ragazzi stranieri quando io ero giovane e ho iniziato a 15-16 anni a fare il muratore _ spiega Galli _. mi stanno a sentire, mi seguono, cercano di imparare, hanno entusiasmo, magari qualcuno un po’ meno di altri, ma tutti stanno facendo questo corso seriamente. Quando sono stato chiamato per fare questo ruolo di ‘maestro’ ho subito accettato, poteva essere una nuova esperienza e così è. Migranti uguale delinquenti? Non scherziamo". Il corso per apprendisti operai edili presso Assistedil durerà due mesi, gli stranieri non percepiranno alcun stipendio, ma molti di loro hanno già richieste per assunzioni regolari e con il mercato in ripresa non dovrebbero avere problemi a trovare un’occupazione fissa e sicura: "Qui si impara anche come lavorare in sicurezza" conferma Samir, 28enne di Dacca, capitale del Bangladesh a cui fa eco Nicholas, nigeriano: "Sono arrivato in Italia attraverso la Libia un anno e mezzo fa, sono felice di poter lavoarere e aiutare la mia famiglia rimasta in Nigeria". Infine Manuel che viene da una delle zona a maggior tasso di povertà e violenza dell’Africa: "Sono scappato dall’orrore, adesso lavoro per ricongiungermi con i miei cari".