I mille usi della plastica e i danni al pianeta

In occasione della giornata mondiale della terra, noi alunni delle classi quinte G e F abbiamo partecipato a un laboratorio del progetto Scarabeo Verde, finanziato da Ata Rifiuti di Ancona. Un formatore esperto, Luca G., ci ha rivelato i segreti della plastica. La sua storia è curiosa, inizia nel 1861, quando l’inglese Alexander Parkes brevetta il primo materiale sintetico chiamato Parkesine con cui era possibile produrre materiali rigidi ma flessibili. Dagli anni ‘60 la plastica entra nelle nostre case grazie alla sua versatilità e praticità. I motivi del successo sono vari: leggerezza e resistenza del materiale, facile lavorazione, capacità di isolare, comoda igienizzazione. Il suo grande successo nasconde però un risvolto negativo per il pianeta. Acqua, suolo e aria sono lì a testimoniarlo. Non sapevamo, per esempio, che esistessero vere e proprie isole di rifiuti nel mare, frutto di anni di accumuli e anche nella terra ferma la situazione non è migliore: i rifiuti nelle discariche portano ad un inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Come il petrolio, anche la plastica quando brucia produce anidride carbonica che si accumula nell’atmosfera. La plastica che finisce nell’ambiente arriva all’interno di fiumi e corsi d’acqua, i quali la portano fino al mare e alle spiagge, dove si accumula causando danni all’ambiente e alla fauna. Ma non è finita qui. Dovevamo inventare una storia ispirata ai temi trattati e realizzarla attraverso disegni e materiali di riciclo portati a scuola. La nostra storia narra di tre orsi polari che incontrando per la prima volta la plastica nelle loro acque ne rimangono intrappolati. Trovano la salvezza solo grazie al provvidenziale intervento di un gruppo di eschimesi. Questi approfondimenti ci hanno fatto conoscere una società dove la plastica ancora non c’era e quindi la consapevolezza che è possibile, avere una quotidianità dove non sia così fondamentale. Anselmi Andrea, Baldarelli Naferthary, Bartolini Ester, Capitanelli Simone, Capoccia Asia, Cecchini Davide, Cesaretti Greta, Contu Martina, Copparoni Dylan, Fioranelli Stella Maris, Gioacchini Rebecca, Giuliani Mattia, Hu Ke Xin, Ji Hao Xuan, Micucci Emanuele, Petrella Alessandra, Pinto Jessica, Santinelli Mattia, Sdogati Camilla, Simonetti Noemi, Spoletini Giada, Straciug Alessio Andrei, Tittarelli Giacomo, Tozaj Brian

Classe 5ª G