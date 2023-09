I minibus elettrici soltanto dal prossimo anno

Minibus elettrici a disposizione del trasporto degli alunni più piccoli della città: per averli a disposizione bisognerà aspettare il prossimo anno scolastico. La nuova amministrazione comunale sbatte la faccia contro i tempi della burocrazia e scopre che l’appalto per la fornitura è molto più complesso di quanto si aspettava. Il procedimento per il bando, presentato dalla vecchia amministrazione, era partito a fine 2021 e la prima parte dei tempi hanno riguardato la gara europea per acquisirli. Alla fine dello scorso anno la spinta decisiva e si pensava che entro l’anno quei minibus a batterie sarebbero stati a disposizione. Così non sarà: "Ci è stato detto che la consegna dei 5 scuolabus elettrici dovrebbe avvenire in un arco di tempo di 480 giorni dalla firma ufficiale sul progetto. Firma che è avvenuta lo scorso maggio _ ha risposto in aula l’assessore alla scuola Antonella Andreoli a un’interrogazione del consigliere Dem Andrea Vecchi _, ma da quanto ne sappiamo potremmo utilizzarli a pieno regime non prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Al massimo, c’è la possibilità che almeno un paio arrivino ad Ancona entro la primavera prossima, ma non posso dare la notizia al 100%". L’iniziativa riguarda il progetto chiamato ‘Noi viaggiamo green e tu?’, voluto dalla giunta Mancinelli per aumentare la sostenibilità del sistema del trasporto degli alunni in città. Il tutto per un costo, in larga parte coperto dalla partecipazione al bando, di quasi 2 milioni di euro.