I miracoli della chirurgia. Macellaio perde una mano al lavoro. Lo operano e gliela riattaccano

Un macellaio si ferisce gravemente alla mano mentre sta lavorando, gli esperti della clinica di chirurgia ricostruttiva e della mano gliela riattaccano. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì in un negozio di Osimo. Un intervento straordinario quello effettuato la notte scorsa dall’équipe del reparto dell’ospedale di Torrette guidato dal dottor Michele Riccio.

A intervenire in sala operatoria sono stati il dottor Pier Paolo Pangrazi, la dottoressa Anna Maria Monachino e il dottor Cesare Faggetti, l’anestesia è stata curata dalla dottoressa Francesca Mocchegiani con il prezioso contributo dell’équipe infermieristica.

Un intervento durato alcune ore, iniziato nella tarda serata di martedì e concluso nel cuore della notte di ieri, effettuato poco dopo l’episodio di cronaca. Martedì sera il ferito in questione aveva quasi perso la mano mentre stava svolgendo il suo lavoro in una macelleria di Osimo. Entrando nel dettaglio, l’intervento è iniziato alle 9,30 di martedì ed è finito alle 4 di ieri mattina. La mano era rimasta attaccata solo grazie un tendine e appena un po’ di pelle.

L’obiettivo prefissato dei chirurghi ricostruttivi e della mano era quello di riattaccare tendini, ossa, nervi, vene e arterie.

Tutto davvero molto complicato, ma alla fine il risultato è stato davvero eccezionale.

Ieri mattina il paziente stava già bene, compresa anche la sua mano. La particolarità dell’operazione (chiaramente visibile grazie ad alcune immagini che però non sono ovviamente pubblicabili) è che il macellaio osimano era già stato trattato alcuni anni prima, sempre dall’èquipe della clinica di chirurgia ricostruttiva e della mano di Torrette. Si era trattato dell’amputazione di pollice parzialmente riuscita, corretta poi con un lembo dell’avambraccio per mantenere il pollice opponibile.

Questo problema aveva lasciato il segno, ma l’arto funzionava perfettamente, tanto che l’uomo era subito tornato a lavorare e l’altro ieri si è di nuovo fatto male.

Il reparto guidato dal dottor Riccio, attivo da tanti anni all’ospedale Torrette di Ancona, è uno dei fiori all’occhiello della sanità non solo marchigiana, ma punto di riferimento per tanti pazienti in arrivo dalle regioni limitrofe.