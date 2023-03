I misteri lunghi una vita L’auto trovata dopo un mese

Roberto Tassi aveva 29 anni al momento della scomparsa. Capelli castani occhi verdi, alto un metro e 75 è scomparso da Gaville, frazione di Sassoferrato il 10 giugno del 1995. Quella domenica, dopo avere pranzato in compagnia della famiglia, si era allontanato di casa con la sua nuova auto, dicendo che si sarebbe recato al circolo per passare un po’ di tempo con gli amici e avrebbe fatto tardi. Da allora non è più tornato a casa. Dopo circa un mese e mezzo l’auto è stata ritrovata a Fabriano, con una ruota anteriore sgonfia, nessun indizio particolare. All’inizio di agosto la famiglia ha ricevuto una busta contenente i suoi documenti rovinati dall’acqua, con l’indirizzo scritto da una calligrafia diversa da quella del 29enne. La busta proveniva dalla Francia e precisamente da La Seine, vicino Tolone. La famiglia ha attivato le ricerche che sono proseguite per anni ma di Roberto più nessuna traccia se non quella segnalazione a Perugia che aveva fatto sperare moltissimo. Periodicamente si sono susseguiti gli appelli anche della trasmissione tv Chi l’ha visto? l’ultima a maggio del 2021 ormai quasi due anni fa.

Il caso di Roberto da allora non è stato più trattato, anche se resta uno dei più seguiti anche da Penelope Marche, l’associazione che dà sostegno alle famiglie marchigiane che hanno avuto a che fare con persone scomparse.