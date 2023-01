"I moduli non saranno smontati" Ancona nella rotta dei migranti

di Pierfrancesco Curzi

Il punto di accoglienza allestito alla banchina 22 del porto di Ancona, con tutte le sue strutture, sotto il coordinamento della prefettura di Ancona, potrebbe restare al suo posto in forma stabile. Il presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo è possibilista in tal senso, anzi ha già proposto la cosa e nei prossimi giorni una decisione dovrebbe essere presa: "Montare per poi dover subito rimontare, una, due o più volte tutta questa struttura non avrebbe senso e servirebbe solo a sprecare soldi. Per ora nessun intralcio alle attività operative dello scalo, eventualmente ne discuteremo. Ancona al centro di nuove rotte? Non sta a me dirlo, se ci chiameranno risponderemo". Il presidente Garofalo, da padrone di casa, osserva il perfetto funzionamento della macchina operativa messa in campo per l’assistenza agli sbarchi delle due navi attraccate alla banchina 22 a distanza di 36 ore l’una dall’altra. La scelta logistica, a partire dal molo, si è rivelata vincente, nonostante al di là della rete il lavoro di movimentazione delle merci proceda spedito. Siamo nella zona della Nuova Darsena, a totale appannaggio del settore merceologico, in particolare dei container con la banchina a ferro di cavallo sito di elezione tra la banchina 23 e la 25. Una zona calda del porto dove gli spazi di manovra non sono poi così elevati e la necessità di ottenerne dei nuovi richiederà ulteriori sforzi da parte dell’Authority, specie dopo che parte delle banchine ex Silos (dalla 19 alla 22 appunto) verranno dedicate ai traghetti: "Sarà una mia attenzione particolare far sì che le due questioni, lavoro e sbarco migranti, non diventi un problema _ ha dichiarato il presidente Garfalo _. La preoccupazione riguarda me e tutti gli operatori dello scalo. Al momento, ripeto, non credo che i due aspetti possano entrare in conflitto, non esiste alcun impedimento. Se le cose a gioco lungo dovessero cambiare ci faremo sentire per discutere sui nuovi assetti e magari qualcosa potrebbe essere rivisto. Stiamo ragionando su un’evoluzione futura che ancora è un’incognita". Intanto le prime due navi cariche di migranti della storia del porto dorico sono arrivate a destinazione e altre potrebbero seguirle a stretto giro di posta: "Un sistema che funziona non può essere smantellato e potrà ospitare altre navi in futuro _ ha aggiunto ieri il capo dell’Ap durante le operazioni sul molo con vista città _. Certo, molto dipenderà da quante navi saranno operative, da come evolverà il fenomeno migratorio che va ben oltre la nostra programmazione. Ripeto, al momento il sistema ha retto bene l’impatto e può farlo ancora qualora il governo dovesse avere ancora bisogno di noi". E questo appare abbastanza certo visto che il flusso di migranti attraverso le partenze dei barconi e le carrette del mare dalla Libia non è destinato a esaurirsi. A meno che il Viminale non decida di coinvolgere altri scali nazionali per ora ong-free: Brindisi, Napoli, Gioia Tauro, Marghera, Civitavecchia, La Spezia, Genova e altri, mentre Livorno, Bari, Taranto, Salerno e Ravenna, oltre ad Ancona sono stati toccati: "Le operazioni stanno procedendo bene anche oggi, la gestione degli eventi è stata pianificata bene dalla prefettura e con i tempi giusti, senza dover lavorare in emergenza" ha concluso Vincenzo Garofalo.