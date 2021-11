Morti con e per Covid, in due giorni Ancona e la sua provincia raggiungono due traguardi tutt’altro che onorevoli: venerdì superata la provincia pesarese per numero di vittime e ieri il bilancio complessivo ‘tondo’ a mille decessi. Mille morti da inizio pandemia per quella che adesso è in assoluto la provincia più colpita delle Marche, visto che anche sul fronte dei contagi guida ampiamente la disarmante classifica con circa diecimila positivi in più rispetto alla seconda, sempre il pesarese. Giovedì la...

Morti con e per Covid, in due giorni Ancona e la sua provincia raggiungono due traguardi tutt’altro che onorevoli: venerdì superata la provincia pesarese per numero di vittime e ieri il bilancio complessivo ‘tondo’ a mille decessi.

Mille morti da inizio pandemia per quella che adesso è in assoluto la provincia più colpita delle Marche, visto che anche sul fronte dei contagi guida ampiamente la disarmante classifica con circa diecimila positivi in più rispetto alla seconda, sempre il pesarese. Giovedì la provincia di Ancona ha raggiunto quella di Pesaro a quota 997 vittime e il giorno successivo, con altri due decessi, l’ha staccata. Ieri, stando ai dati forniti dal Servizio Sanità delle Marche, si sono verificati due decessi: un 70enne di Monte Urano e un 89enne di Serra de’ Conti. Proprio lui è stato il millesimo morto collegato alla pandemia da Covid che risiedeva in provincia di Ancona. Il totale regionale delle vittime è aggiornato a 3.133. Resta ancora sostanzialmente stabile il numero di ricoveri, ieri 89 (+1), nonostante i 283 positivi in un giorno e l’incidenza su 100mila abitanti in salita a 126,48. Sempre sul fronte ospedaliero sono in calo i degenti in terapia intensiva (20; -1) dove la saturazione attuale è dell’8,4%, mentre aumentano in semintensiva (26; +1) e nei reparti non intensivi (43; +1). Nelle strutture territoriali sono ospitate 85 persone e sette in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 3.674 (+54) e le quarantene per contatto con positivi a 8.155 (+621); i dimessiguariti sono 113.496 (+227). Tra i nuovi positivi, fa sapere la Regione sulla base dei dati dell’Osservatorio epidemiologico dell’Ars, ci sono 152 persone già vaccinate (54%). Il maggior numero di casi di contagio si è verificato tra persone di fascia d’età 45-59 anni (78), seguita da 25-44 anni (76). Ma sono diffusi in tutte le fasce d’età, tra le quali, 0-2 anni (2 casi), 3-5 anni (7), 6-10 anni (36), 11-13 anni (11), 14-18 anni (17) e 19-24 anni (7). C’è anche il caso di una persona over 90 mentre sono 19 i contagi giornalieri in fascia d’età, 60-69 anni, 16 per 70-79 anni e 13 contagi tra persone tra gli 80 e 89 anni. Ancona in vetta anche per numero di contagi delle ultime 24 ore, 84. Seguono Ascoli Piceno (61), Macerata (58), Fermo (47) e Pesaro Urbino (24); nove provengono da altre regioni. Nelle Marche sono stati eseguiti 4.906 tamponi tra cui 2.585 nel percorso diagnostico (10,9% di positivi) e 2.321 nel percorso guariti, a cui si sommano 1.392 test antigenici (88 positivi).

p.cu.