I motociclisti rombano nel nome del mitico Perpé

Al via una due giorni in ricordo di Moreno Frontalini, il "camaleontico" fornaio di Osimo che ha perso la vita in sella alla sua Harley Davidson investito da un’auto alla rotonda di Osimo Stazione nel 2021. Domani dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 il museo "Moreno Perpè legend" rimarrà aperto a tutti, amici simpatizzanti, e quanti vogliono visitare il garage che Moreno aveva addobbato. Domenica ci sarà un corteo di moto organizzato dal Moto club Riders Douhet con partenza alle 11 dalla loro sede di Porto Potenza Picena. Alle 11.30 alla rotonda dove è accaduto il tragico evento ci si potrà accodare al motoraduno.