I negozi in mezzo al cantiere: "Sarà dura, lasciate libere le vetrine"

Al via a breve (finalmente) i lavori al Mercato delle Erbe: la parte finale di Corso Mazzini, com’è ovvio, diventerà un cantiere. Gli ambulanti di quella porzione del Corso saranno spostati nel tratto di Corso Garibaldi compreso tra via Marsala e piazza Roma. Una soluzione temporanea, un test di un mese che non è stato accolto bene da tutti. Ma questa pare essere la "soluzione ottimale" per gli ambulanti. Preoccupa, invece, il calo delle presenze e del passeggio proprio a ridosso del Mercato delle Erbe. D’altronde, senza più bancarellari la gente si sposterà. Ed è questo a far storcere il naso ai negozianti in sede fissa.

Entriamo a ´La Tazza d’oro´, storico esercizio di Ancona. Tra il tintinnio delle tazzine e una comanda che vola da una parte all’altra del locale, intervistiamo Flavio Zoppi, impegnato alla cassa. Solleva i suoi occhiali rossi e dice: "Certo che temiamo un calo della clientela, c’è molta preoccupazione. Speriamo solo che i lavori vadano avanti linearmente, senza intoppi, nell’auspicio che tutto vada a buon fine e che si ripristini la situazione quanto prima. Noi ci ritroveremo dentro un cantiere e sarà sicuramente un problema". Una tegola che arriva in uno dei momenti più difficili per il commercio (non solo anconetano): "Veniamo da anni molto faticosi. Prima la pandemia da Covid per due anni, poi la guerra russo-ucraina con gli aumenti delle bollette, e ora quella in Medio Oriente che si ripercuote anche su di noi. Insomma – fa Zoppi – la situazione non è delle migliori e qualche pensierino te lo fa venire". Uno dei più vecchi bar di Ancona rimarrà comunque aperto: "Non chiuderemo per quei 18 mesi. E speriamo di non chiudere neanche dopo", scherza il titolare, tra un cornetto al cioccolato e un cappuccino schiumato. "Però, non ci voleva. Devo dire che comunque la nuova giunta è partita con il piede giusto, avanti così".

Da ´Carni 1´, la frequentata macelleria di Corso Mazzini, Mauro Vitaloni evidenzia come "l’importante sia non posteggiare i furgoni dei cantieri davanti le vetrine. Ci sarà sicuramente un calo della clientela, questo è poco ma sicuro. Non so di quanto, in termini percentuali, ma sicuramente soffriremo un decremento". Anche Vitaloni rimarrà aperto: "Ripeto, l’importante è che qui davanti non ci siano i mezzi da lavoro. Sarà dura. Pure per chi, come mia moglie, lavora dentro al Mercato delle Erbe".

Nicolò Moricci