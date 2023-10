I Negrita tornano elettrici ed è sold out al Mamamia

Fanno musica dalla seconda metà degli anni Ottanta, ma non hanno nessuna intenzione di smettere. E il pubblico sembra gradire. Lo dimostra il sold-out già in fase di prevendita che i Negrita hanno conquistato per il concerto di stasera (ore 22.30) al Mamamia di Senigallia, unica data nelle Marche della band. L’evento, organizzato da Alhena Entertainment e dal locale, conferma la popolarità del gruppo capitanato da Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich, a cui oggi si aggiungeranno Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (pianoforte, tastiera, violoncello) e Cristiano Dalla Pellegrina (batteria).

Dopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento ‘Mtv Unplugged Negrita’, la band aretina torna a sorpresa in versione elettrica nei migliori club italiani, per un lungo tour in cui riproporrà i brani migliori del repertorio. Nel tour, che ha preso il via a fine settembre, i Negrita sono tornati quindi all’energia esplosiva a cui hanno abituato il proprio pubblico durante i live, portando sul palco le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane.

"Niente è più rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club – ha dichiarato il trio – Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica".

Con il sound che li contraddistingue, rimasto immutato nel tempo grazie alla solidità tecnica e interpretativa, ma anche aperto a una continua ricerca musicale che la rende unica, la band riproporrà nella versione originale canzoni che sono diventate inno di intere generazioni: da "Mama Mae" a "Rotolando verso sud", da "Gioia Infinita" a "Ho imparato a sognare", da "Magnolia" a "A modo mio" e "In Ogni Atomo".