I neolaureati si fanno conoscere dagli enti. Job Service Day all’Università Politecnica

Focus sulla formazione per neolaureati, appuntamento oggi (dalle 9 alle 17) alla facoltà di ingegneria del Polo di Monte Dago. Il Job Service Day organizzato all’Università Politecnica delle Marche è una fondamentale occasione per tutti i neolaureati di (farsi) conoscere da aziende ed enti. Quest’anno, il Job Service Day Univpm ha avuto un’eccezionale adesione: saranno infatti ben 116 le organizzazioni presenti coi loro addetti alla selezione dedicati ai colloqui personali e alle presentazioni aziendali. "Con questo progetto accompagniamo i nostri giovani a riconoscere e gestire le proprie aspettative favorendo l’incontro di bisogni e prospettive diverse di chi cerca e offre lavoro – sottolinea il Rettore, prof Gian Luca Gregori – Il Job Service Day è un appuntamento che fa parte di un progetto che l’Ateneo svolge tutto l’anno per collegare sempre di più le aspettative di chi si è formato, e cerca lavoro, con le necessità delle imprese marchigiane che cercano nuove energie per crescere e seguire mete innovative". "Anche quest’anno abbiamo stabilito un altro record di stand – evidenzia il prof Valerio Temperini, referente placement di Ateneo – Ciò conferma l’elevata qualità che viene riconosciuta ai profili professionali Univpm. Il risultato premia anche l’efficace progettazione della didattica, con corsi di laurea particolarmente innovativi che ci distinguono nel panorama nazionale e che ci rendono attrattivi anche a livello internazionale". L’evento Job Service Day è l’apice di un percorso che è stato scandito da una serie di seminari di orientamento al lavoro per la componente studentesca e i laureati Univpm.