I nerazzurri di Chivu alla prova Lecce. La squadra di Abate contro il Verona

Ultima giornata di campionato del 2023 per la Primavera, in attesa di tornare in campo il 6 gennaio: alle ore 12:30 la capolista Inter farà visita al Lecce provando a mantenere l’imbattibilità che dura ormai da 7 giornate e a conquistare la vittoria che le permetterebbe di lasciare a distanza i cugini, a una lunghezza dopo l’1-1 nel derby. Per il Milan, invece, arriva la sfida delle ore 16:30 in casa con l’Hellas Verona. Nel frattempo il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato il primo contratto da professionista del classe 2007 Emanuele Sala: il centrocampista nato nel 2007 rimarrà in rossonero fino al 30 giugno 2026. Ila.Ch.