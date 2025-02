I nodi dell’integrazione scolastica. Il volto coperto crea divisioni

Per integrazione scolastica si intendono tutte quelle regole volte a creare una comunità accogliente; essa deve essere aperta a tutti gli studenti (stranieri o no) cercando insieme agli insegnanti di fargli superare le eventuali difficoltà.

Recentemente mi è capitato di vedere al telegiornale un caso di una scuola del Friuli, a Monfalcone, in cui erano sorte diverse polemiche perché per alcune ragazze è diventato un problema entrare in classe in quanto indossavano il niqab (un velo della tradizione arabo islamica che copre l’intero corpo della donna, compreso il volto lasciando scoperti solo gli occhi).

Difatti da diversi mesi ogni mattina queste cinque ragazze (prima erano sei una si è ritirata), al momento di entrare in classe venivano "identificate" da una professoressa. Gli altri compagni neanche ci facevano caso perché dai loro racconti le cinque stavano isolate e diffidenti con gli altri. La preside dell’istituto ha spiegato che un atteggiamento rigido avrebbe portato le alunne a lasciare la scuola mentre lo scopo dell’inclusione da parte dello studente straniero sarebbe stato il raggiungimento del diploma al termine del percorso scolasti. Questo caso ha suscitato molto scalpore considerando che circa trentamila lavoratori islamici lavorano nel vicino porto della cittadina, e che quindi ha una forte presenza di persone di fede Islamica.

In Italia il velo niqab non è espressamente vietato, ma una legge dice che "l’utilizzo in luogo pubblico o aperto di qualunque mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona durante manifestazioni pubbliche o sportive". Il significato storico di questo indumento nella lingua araba è celare, sottrarre allo sguardo, schermare creando una sorta di "barriera" che all’interno del corano significa "vestirsi secondo decenza, modestia e pietà religiosa".

Ad esempio, all’interno della mia classe c’è una ragazzina di origine nordafricane di fede mussulmana che al contrario di molte altre ragazzine della sua età ha deciso liberamente di non indossare il velo. A parer mio ognuno è libero di seguire o meno la sua religione quindi personalmente non avrei problemi a relazionarmi con ragazze di religione diversa dalla mia. Magari, pur se una ragazza si presentasse a scuola con il niqab per me non esisterebbero problemi, ma potrei pensare che non è stata una sua scelta libera, ma è stato frutto di un’imposizione dei familiari che magari sono più integralisti dal punto di vista religioso. E comunque il non essere identificabili può rappresentare un problema anche per la sicurezza pubblica.

