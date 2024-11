I nostri capolavori in mostra a Roma: "Sei opere che raccontano Ancona"

I capolavori della Pinacoteca civica "Podesti" sono in mostra nella capitale. Ieri si è inaugurata, nelle sale al pianoterra dei Musei Capitolini, l’esposizione che racconta la città di Ancona attraverso le tele di quattro giganti della pittura rinascimentale e manierista (Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino), con un maestro del Quattrocento locale, Olivuccio di Ciccarello. Da oggi sei capolavori della Pinacoteca saranno visibili al pubblico e a chi compirà il pellegrinaggio per l’anno giubilare. La temporanea chiusura della Pinacoteca marchigiana, per lavori di ammodernamento, ha reso possibile mostrare la monumentale Pala Gozzi di Tiziano, prima opera del maestro firmata e datata 1520, una delle testimonianze artistiche di maggior prestigio conservata nelle Marche.

Come ha ricordato, durante l’inaugurazione, il direttore dei Musei delle Marche Luigi Gallo, curatore della mostra assieme a Ilaria Miarelli Mariani, le Marche appassionarono così tanto il critico d’arte Federico Zeri che si spinse a scrivere che, qui, "ogni luogo nasconde un tesoro". Il dipinto di Tiziano, come molti altri appartenenti agli enti religiosi soppressi, confluì, dopo l’Unità d’Italia, nella neonata Pinacoteca, che porta il nome del pittore ottocentesco Francesco Podesti, tra i maggiori artisti romantici italiani.

Di Tiziano i Musei Capitolini hanno accolto anche la monumentale Crocifissione (1558). Arricchiscono la collezione anche la Circoncisione di Olivuccio di Ciccarello (1430 c.); la Madonna con Bambino di Carlo Crivelli (1480 c.); la Pala dell’Alabarda di Lorenzo Lotto (1539 c.). A chiusura, l’imponente e ieratica Immacolata di Guercino (1650 c.).

"Nei mesi in cui la Pinacoteca è chiusa – ha sottolineato Gallo – è importante che le opere siano visibili in un programma di valorizzazione nazionale. La Pinacoteca Podesti, che fa parte del sistema nazionale, è una raccolta di dipinti straordinari: ci sembrava importante farli vedere al maggior numero di persone possibile, quindi abbiamo accolto questa possibilità di presentare alcuni dei capolavori del museo anconetano, a tema sacro, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo. Questi dipinti raccontano la storia di Ancona, del suo collezionismo, delle committenze delle grandi famiglie anconetane per le chiese della città".

Le sei opere, in effetti, testimoniano non solo la produzione artistica ma anche la ricchezza della città che ingaggiò i maggiori pittori italiani fra Quattrocento e Seicento. Mentre in casa l’opposizione non smette di attaccarla, tanto da convocare una commissione consiliare apposita per fare luce sulle mancate mostre alla Mole Vanvitelliana, giunta a Roma per accompagnare i dipinti della Pinacoteca, l’assessore alla Cultura del Comune, Anna Maria Bertini, gioisce perché "l’inaugurazione è andata bene, c’erano tante persone e si è instaurata una buona sintonia con i Musei Capitolini, in vista di future collaborazioni. A Roma molte persone potranno ammirare i capolavori di Ancona e, in futuro, saremo noi a potere esporre un’opera di Lorenzo Lotto prestata dai Musei Capitolini. L’allestimento è straordinario, valorizza perfettamente la Pala Gozzi, ma anche la Madonna del Crivelli e le altre pale. È una contaminazione perfettamente riuscita e desidero ringraziare tutti coloro che l’hanno resa possibile".

Così invece il sindaco Silvetti: "Un’opportunità per noi di grande prestigio, che dà lustro alla Capitale come alla città di Ancona. Ringrazio il sindaco di Roma, con il quale non mancheranno altre occasioni per approfondire temi culturali e di comune interesse".

L’esposizione "Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona" sarà visitabile ai Musei Capitolini fino al 16 febbraio.