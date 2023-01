"I nostri centri di accoglienza sono tutti pieni"

I centri di accoglienza del sistema ex Sprar (Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati, oggi Sai, Sistema accoglienza e integrazione) gestiti dal Comune sono pieni da tempo e il problema continua a sussistere. I continui sbarchi dei migranti con successive ricollocazioni per quote sul territorio nazionale, gli arrivi via terra dalla rotta balcanica e via discorrendo, non rendono facile la gestione da parte dei servizi sociali del Comune: "Cerchiamo sempre di fare la nostra parte e anzi di più – ha risposto l’assessore di competenza, Emma Capogrossi, all’interrogazione di Daniele Berardinelli (Forza Italia) che chiedeva di fare chiarezza sui numeri – Dobbiamo fare i conti con la situazione attuale, soprattutto per quanto riguarda la questione dei minori non accompagnati: il Comune di Ancona ha 42 posti dedicati, ma oggi 16 gennaio, ce ne sono 65 di questi ragazzi minorenni per ben 23 di questi sono in pronta accoglienza, ossia quelli rintracciati sul territorio e si tratta di tunisini, pakistani e un egiziano".

L’assessore Capogrossi, rispondendo all’interrogazione, ha fatto l’elenco delle nazionalità: "I migranti ordinari ospitati nella nostra città e che rientrano nei progetti Sai sono 68 tra uomini, donne e bambini, questo per spiegare che vanno a formare dei nuclei familiari – ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali – Le date di nascita le abbiamo messe proprio per far capire che non ci sono solo soggetti singoli, ma anche famiglie. Nella lista troviamo 14 afghani, 1 palestinese, 11 pakistani, 6 somali, 7 bengalesi, 2 della Costa d’Avorio, 5 tunisini, 11 nigeriani, 1 del Mali, 1 del Sudan e altri".

Per chiudere il cerchio sui minori non accompagnati, merita una menzione la posizione della ragazza minorenne, 16 anni di nazionalità nigeriana arrivata ad Ancona a bordo della nave della Ocean Viking martedì scorso. La giovanissima, che necessita un ulteriore step di protezione, si trova in un centro di accoglienza speciale nel capoluogo. Lei viaggiava assieme a 18 minori non accompagnati come lei e 19 adulti, mentre due giorni dopo al porto di Ancona è arrivata la Geo Barents con 73 persone a bordo tra cui 22 minorenni, quest’ultimi portati nel centro di accoglienza di Senigallia da cui in 11 si sono allontanati.

Se il Comune è sotto pressione, sta peggio la prefettura che gestisce i posti Cas. L’assessore Capogrossi, nella sua lunga risposta all’interrogazione di Berardinelli, ha ricordato che in questo momento nei centri di accoglienza nel territorio comunale di Ancona ci sono 266 migranti. Non va dimenticato che su scala provinciale la prefettura dorica tra la fine di febbraio e il mese di marzo dell’anno scorso ha accolto anche 1400 cittadini ucraini, in larghissima maggioranza donne e minori.

p.cu.