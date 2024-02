"I nostri costumi al Carnevale di Venezia"

Anna e Lorenzo Marconi sono la miglior risposta a chi considera senza futuro l’artigianato locale. Ben 20 anni di attività con il loro negozio nel cuore di Senigallia, l’Orientexpress, ed un evento che si apprestano a vivere da protagonisti: il Carnevale di Venezia. I costumi di Anna e Lorenzo sono ormai una certezza nel più celebre carnevale d’Italia. Allo stesso modo, il loro lavoro di artigiani, da molti forse considerato inusuale, è in realtà un modello per tanti senigalliesi. "Quest’anno solo io presenterò la mia creazione ed ho scelto come tema la televisione - afferma Lorenzo Marconi - Ho scavato nei miei ricordi, ho pensato agli show del sabato sera, quelli degli anni ‘70. Per me rappresentavano una fuga dalla realtà, un mondo felice, perciò ho deciso di rendere omaggio alla televisione attraverso questo costume dedicato a Mina, Heather Parisi e Raffaella Carrà. Il Carnevale di Venezia ovviamente è in continua evoluzione, probabilmente oggi sono più gettonati i costumi storici rispetto a quelli di fantasia, personalmente preferisco i secondi".

I fratelli Marconi partecipano al Carnevale di Venezia dal 1997 ed in più occasioni sono riusciti a trionfare. La vittoria più bella però risale al 2016 con "I bagnanti di Senigallia". Un successo che ha regalato grande popolarità ad Anna e Lorenzo, tant’è che i loro costumi sono stati presi come modello in altri eventi all’estero.

Lorenzo però non si sofferma solo su maschere e costumi, analizza anche la situazione del mercato e le prospettive del suo settore.

"E’ cambiato il modo di vendere - afferma - In passato, bastava mettere il prodotto in vetrina, oggi si lavora molto con i social e tanti clienti, avendo già analizzato l’offerta a casa, arrivano con le idee chiare. Tante persone poi rimangono stupite di fronte ad un prodotto realizzato interamente nel nostro laboratorio, probabilmente la figura dell’artigiano non è più percepita come una volta". Un concetto di artigianato in continua evoluzione che mira a valorizzare la tradizione marchigiana. "Abbiamo deciso di seguire una linea stilistica che valorizzi il territorio, è quello che si aspettano i turisti ed un piacevole viaggio nelle tradizioni per i nostri concittadini - continua - Indubbiamente la popolarità legata ai costumi ed al Carnevale di Venezia non ci rende così riconoscibili come artigiani. Ad ogni modo, se oggi mi chiedessero: rifaresti tutto? Risponderei di si".

Nicolò Scocchera