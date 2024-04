"I nostri costumi in stile marchigiano"

Alcune alunne della scuola Fagnani hanno avuto l’opportunità di incontrare i fratelli Marconi per conoscere gli aspetti più interessanti del loro mestiere. I rinomati artisti di Senigallia le hanno accolte nel loro negozio OrientExpress con il cane Morfina.

Quando è nata la vostra attività?

"Fin da piccoli abbiamo giocato con oggetti frutto della nostra creatività. Nel 1994 abbiamo aperto il primo negozio a Montignano e nel 2004 quello in cui ci troviamo adesso, l’OrientExpress, trasformando il nostro modo di essere in lavoro".

Da quanto tempo partecipate al Carnevale di Venezia?

"La passione per i costumi ci è stata sicuramente trasmessa da nostra madre che faceva la sarta. Abbiamo partecipato per la prima volta nel 1997. Volevamo partecipare perché il Carnevale di Venezia è il Carnevale per antonomasia e volevamo esprimere noi stessi attraverso costumi in forma teatrale più che attraverso i carri. Abbiamo vinto diversi premi per la maschera più bella a partire dal 2004. Ricordiamo ad esempio il gruppo mascherato ‘Bagnanti di Senigallia’ i cui abiti sono ora esposti nel foyer del teatro La Fenice, qui a Senigallia".

Che tipo di materiali usate?

"Utilizziamo tanti materiali: ceramica, legno, vetro, stoffa, ma ci piace sperimentare e usare materiali diversi. Ci dedichiamo anche al restauro della bambola antica. L’"Ospedale delle bambole" è un’attività che inizialmente non svolgevamo ma ci è stata richiesta dal pubblico e adesso siamo uno degli ospedali delle bambole più importanti d’Italia".

Quanto tempo ci vuole per realizzare un costume?

"Il grosso del lavoro si fa dopo Natale ma si imposta a settembre; la progettazione del costume per il Carnevale successivo inizia comunque appena finito quello precedente. Quindi il lavoro per un costume dura circa un anno. Oltre a partecipare al Carnevale di Venezia, organizziamo la rievocazione storica di Senigallia alla quale partecipano persone di tutte le età, sia bambini che anziani e le idee di tutti vengono rispettate allo stesso modo, funziona come un ingranaggio in cui ogni pezzo è importante".

Avete già dei progetti per il futuro?

"Adesso stiamo pensando di potenziare il nome ‘Marconilandia’ per il negozio, sostituendolo a ‘OrientExpress’. Abbiamo già un sito web proprio con quel nome. Col passare degli anni il nostro stile è cambiato: all’inizio era ispirato alla moda degli Anni ‘20, adesso ci ispiriamo al territorio marchigiano per far conoscere le nostre tradizioni e usanze come le ‘pupe del biroccio’".

Flavia Mazzara

ed Elena Dolcimele IIIF