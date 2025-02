I nostri festival. Popsophia va alle Muse. UlisseFest pronto al bis. E c’è Destinazione Napoleone

Cultura e turismo, Ancona si mette in mostra alla Bit di Milano annunciando quattro appuntamenti tra la primavera e l’estate. Tante secondo volte, da Popsophia nel capoluogo (dall’8 all’11 maggio) all’Ulisse Fest, il festival del viaggio organizzato da Lonely Planet (4-6 luglio) e poi le manifestazioni napoleoniche (26-27 aprile) e infine la Regata del Conero da Marina Dorica tra il 19 e il 21 settembre prossimi. Ancona era inserita nello stand della Regione Marche alla Borsa del Turismo. La Fiera ha offerto un’importante vetrina per presentare gli eventi di punta e la strategia dell’offerta turistica della città dorica.

Sotto la regia dell’assessore al Turismo Daniele Berardinelli e della dirigente Viviana Caravaggi Vivian, sono stati presentati gli appuntamenti principali che caratterizzeranno il calendario turistico e culturale del 2025: "L’offerta turistica della nostra città rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il posizionamento di Ancona non più come luogo di passaggio, ma come destinazione turistica – ha detto l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli a margine della kermesse – Stiamo lavorando con determinazione per sviluppare il turismo esperienziale, sostenuto da un brand specifico, e per accrescere una consapevolezza diffusa sulla capacità attrattiva della città, attraverso una visione condivisa con i suoi attori locali. Il tutto supportato da una chiara strategia di marketing turistico. Per quanto riguarda l’Ulisse Fest posso dire, tra le altre cose, che puntiamo a valorizzare il Museo Omero mettendo in simbiosi il concetto di viaggio e disabilità".

Per il secondo anno consecutivo, Ancona ospiterà l’Ulisse Fest che si afferma come un appuntamento di rilievo nazionale per il mondo del turismo. Attraverso panel, dibattiti e momenti di condivisione, l’evento non solo analizza le tendenze attuali, ma cerca anche di tracciare le linee guida per il futuro del turismo.

Venendo a Popsophia, la vera novità degli spettacoli di maggio è il cambio di location: dall’Auditorium della Mole Vanvitelliana al Teatro delle Muse. Visto l’enorme successo riscontrato lo scorso anno e, di conseguenza, alcuni disagi che si sono creati nell’organizzare gli ingressi, il Comune e la famiglia Ercoli hanno condiviso l’opportunità di avere a disposizione un numero di posti superiori, oltre il doppio rispetto all’anno scorso. Gli spettacoli saranno presentati giovedì prossimo in una conferenza stampa al foyer delle Muse.

Rispetto al 2024 c’è una novità sostanziale: "Sarà un piacere lavorare con il nuovo assessore Marta Paraventi, anche lei insegnante all’Accademia delle Belle Arti, con cui ho già lavorato e che conosco bene" confida Lucrezia Ercoli.

Il primo degli appuntamenti presentati ieri alla Bit sono le Manifestazioni Napoleoniche ad aprile. Ancona entrerà ufficialmente a far parte della rete Destinazione Napoleone, che riunisce circa 50 città europee legate dal comune patrimonio storico napoleonico. Alla Bit è stato illustrato il progetto ‘Viaggio nell’epoca napoleonica’, che vedrà la partecipazione di rievocatori in divise d’epoca dell’Accademia di Oplologia e Militaria, oltre a danzatori e danzatrici dell’associazione Quam Pulchra Es. Alla presentazione era presente anche lo storico e giornalista Sergio Sparapani.

Infine la presentazione della Regata del Conero 2025 da parte di Carlo Mancini, presidente del Comitato Organizzatore della Regata.