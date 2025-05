I nudisti ’contro’ la ciclopedonale: "Lasciateci lo spazio al Cesano"

Temperature estive, primi nudisti a Cesano. Il ponte ciclopedonale è terminato ma i naturisti auspicano che per questa stagione non vengano terminati i lavori che ‘minacciano’ quella che è ormai da decenni un’oasi naturista non riconosciuta, ma comunque pubblicizzata nei siti degli amanti della tintarella integrale.

"Speriamo che resti ancora la possibilità di stare anche senza tessili è di non dover finire tutto con l’attivazione di questa benedetta pista" si legge nei gruppi dei naturisti. "Per com’è la spiaggia ora ci sarebbe posto per tutti, il lato ‘camping Cesano’ è chiuso dal fiume (per ora), il lato ‘Residence Piramidi’ è molto distante se ci concentrassimo nel tratto di spiaggia fotografato, almeno fino a quando la pista ciclabile non sarà funzionante".

Sono proprio i residenti che si sono schierati contro la presenza dei naturisti. Da parte loro è stata più volte avanzata la richiesta di regolarizzare quel tratto di spiaggia come ‘spiaggia naturista’, un’attrattiva in più per la città, secondo i naturisti. Ma le vicine abitazioni e stabilimenti balneari, oltre alla pista ciclabile, sembrerebbero ormai far sfumare la possibilità di creare l’oasi naturista.