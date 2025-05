I numeri dell’aeroporto: "Il bilancio chiude in utile. Prima volta nella sua storia"

È considerato, il 2024, "un anno di svolta" per l’aeroporto. Poiché ha permesso di viaggiare decisi "verso la definitiva ripresa attraverso una nuova visione e focalizzazione sugli obiettivi strategici che hanno portato la società ad un Ebitda di 305mila euro e una situazione finanziaria soddisfacente grazie al lavoro dei dipendenti, del Collegio sindacale e società di revisione". Lo mette nero su bianco la società di gestione dell’Ancona International Airport, dopo che lo scorso 9 maggio l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2024. Un bilancio che ha mostrato due dati, più d’altri, estremamente positivi. Il primo è sui numeri dei passeggeri transitati l’anno scorso sullo scalo dorico. Ovvero, 600.065 (+15,8 per cento rispetto al 2023). Un trend, guardando ai traffici di persone, che anche nel 2025 si starebbe confermando positivo con una crescita – nel primo quadrimestre – del 7,3 per cento sull’anno precedente. L’altro elemento da menzionare – sui conti – ha permesso di confermare un Margine operativo lordo positivo, "per la prima volta nella storia della società".

Circostanze, dunque, che fanno gioire il presidente della Regione Francesco Acquaroli: "Il risultato storico confermato con l’approvazione del bilancio 2024 non può che renderci orgogliosi e soddisfatti, frutto del lavoro di squadra dell’intera organizzazione aeroportuale che voglio ringraziare insieme a Njord Partners, socio di maggioranza insieme alla Regione. L’aeroporto per la prima volta nella sua storia chiude un suo bilancio in utile. L’attenta gestione e le strategie messe in campo hanno portato al raggiungimento di obiettivi non scontati, quello delle Marche è tra i migliori 10 aeroporti italiani per crescita passeggeri rispetto all’anno precedente, con un dato record che continua a migliorare anche nel 2025 – insiste il governatore –. Sono numeri incoraggianti che ci stimolano a fare sempre meglio", ribadendo la centralità, a livello infrastrutturale, dello scalo.

L’eco è del presidente della società di gestione dell’aeroporto, Hamish De Run: "Sono orgoglioso oggi di confermare il dato eccezionale riguardante il numero dei passeggeri e il dato del Margine operativo lordo positivo, dato storico dell’aeroporto e che costituisce un premio al grandissimo lavoro svolto da parte di tutta l’organizzazione aeroportuale, nonché all’eccezionale supporto ricevuto dai soci. A nome di tutta la società un ringraziamento particolare è rivolto ai nostri azionisti Njord Partners e Regione Marche per la grande visione che trasmettono a tutti gli stakeholders e per il sostegno costante al gruppo manageriale rivolto verso un futuro commercialmente brillante e finanziariamente sostenibile della nostra azienda". Da ultimo, ma affatto meno rilevante, l’enorme lavoro dell’amministratore delegato di Aia Alexander D’Orsogna, pronto a decollare, in estate, dalle Marche all’Enac, come direttore generale.