I numeri dello scorso anno del Consiglio comunale. Il più assente su tredici sedute è stato Bottegoni. Sono state adottate in tutto 59 delibere

Un anno intenso quello passato in Consiglio comunale a dibattere e votare temi importanti per la cittadinanza. Tredici le sedute (una in più rispetto al 2022), in presenza nella rinnovata Sala gialla del Comune dopo la pandemia, seppur partecipato da alcuni consiglieri in modalità streaming. Sempre presenti in aula il sindaco Pugnaloni, il presidente del Consiglio Campanari, i consiglieri di maggioranza Gallina Fiorini, Canapa, Invernizzi, Feliciani, Brandoni, Rossi e Ginnetti (Progetto Osimo futura), a 12 su 13 sedute Gobbi, Flamini, Maggiori, Vignoni, Spilli, Sabbatini e Donia (5 stelle), 11 Paolella, Ricci e delle Civiche Antonelli, Simoncini, Alessandrini Passarini della Lega, 9 Pierini e i civici Bordoni e Araco e 8 Bottegoni. Tra i temi "caldi" l’operazione societaria di gestione in house del ciclo integrato dei rifiuti in ambito provinciale, i fondi del Pnrr, la realizzazione della bretella di collegamento tra le vie Sbrozzola e d’Ancona e la viabilità tutta, soprattutto i disagi a Osimo Stazione, il trasporto pubblico urbano. L’attività produttiva si è espressa con l’adozione di 59 delibere, raggruppate in cinque macrosistemi: politica, affari generali, territorio, regolamenti e variazioni. Le interrogazioni sono state 24. Entro gennaio il primo Consiglio non ancora convocato.