"I nuovi arredi?. Due anni di nulla"

Simone Luzi ha il negozio in via Lata e anche lui si lamenta della situazione di corso Garibaldi e vie limitrofe: "Degrado? La gente è quella, non ci possiamo fare molto. Il restyling? E quanto ci vuole a comprare venti panchine e altrettanti lampioni e installarli, sono due anni che aspettiamo. Uno che prende un gelato non ha un posto dove sedersi. In città non viene più nessuno. Solo il sabato, altrimenti solo residenti o chi fa una passeggiata per il viale. I negozi stanno chiudendo tutti. E in giro è pieno di gentaccia, ma più che far girare l’esercito e la polizia locale non si può chiedere. E poi piazza della Repubblica, ma la chiudiamo a maggio, quando arrivano i turisti? Non si potevano fare i lavori d’inverno? Questo centro non è più vivibile. Il problema parcheggi si risolve in parte dedicandogli una corsia di corso Stamira".