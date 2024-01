I nuovi arrivi scaldano i motori in vista della gara con l’Entella

Squadra al lavoro, ieri, sul sintetico del Paolinelli in vista della prossima partita contro l’Entella. Si sono allenati in palestra: Peli, Nador, Cioffi e Gatto, assente D’Eramo influenzato. E Dutu, che ha già fatto le valigie per giocare con la Virtus Francavilla. Oggi è in programma un’altra seduta di allenamento, sempre al Paolinelli, con inizio alle 14.45 circa. Dopo la pausa e grazie agli ultimi innesti di mercato, Gianluca Colavitto dovrebbe tornare ad avere a disposizione tutta la squadra per la partita di domenica prossima al Del Conero. Martina, Gatto e Cella, infatti, hanno scontato la squalifica nella partita contro la Lucchese e torneranno a disposizione del mister di Pozzuoli che, in più, potrà contare anche su Mondonico, Prezioso e Moretti. Al momento l’ipotesi più realistica è che Colavitto torni al 4-3-3 con Perucchini tra i pali, difesa a quattro con Clemente e Martina terzini e con Cella e Pellizzari centrali – a meno che Mondonico non vesta subito la maglia da titolare –, a centrocampo capitan Gatto insieme a Saco e Paolucci, in attacco Energe, Spagnoli e Cioffi. Ma con i nuovi arrivati Prezioso e Moretti pronti a ritagliarsi ampi spazi già nella ripresa. Sarà Fabrizio Pacella della sezione arbitrale Roma 2 a dirigere Ancona-Virtus Entella in programma domenica prossima alle 16.15, al suo fianco gli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Davide Merciari di Rimini, quarto ufficiale Simone Gavini di Aprilia. L’arbitro Pacella quest’anno ha diretto due partite di serie C, una nel girone B – Lucchese-Fermana 0-0 lo scorso dicembre – e una nell’A – Albinoleffe-Pro Vercelli 0-1, sempre il mese scorso –. Lo scorso anno ha diretto Recanatese, Fermana e Vis Pesaro, in altrettante partite nel girone B, e dunque mai l’Ancona. Sul fronte Virtus Entella c’è da registrare la notizia ufficializzata ieri del rientro in biancoceleste dell’attaccante Samuele Vianni, classe 2001 cresciuto nelle giovanili dell’Entella e proveniente dall’Ardea Nuova Florida, in serie D, e acquisito a titolo definitivo. L’Entella con le due vittorie conquistate nelle ultime tre partite ha messo la freccia rispetto a diverse avversarie in classifica, ritornando ad assaporare la zona playoff dopo dieci giornate: ha conquistato 10 punti nelle ultime 6 partite – meglio di Perugia, Pontedera e Pineto che la precedono in classifica –, un andamento che dimostra il momento di forma dei biancocelesti che, seppur con discontinuità, hanno cambiato marcia a partire dalla vittoria ottenuta contro la Torres. Attacco asfittico ma difesa tra le migliori del campionato dopo quella delle apripista Cesena, Torres e Carrarese: la Virtus Entella viene dal successo di Recanati nel turno prenatalizio, uno 0-1 deciso dal gol del capitano ed ex Ancona Luca Parodi.

g.p.