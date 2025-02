"I nuovi asfalti sono già danneggiati"

I lavori sono stati effettuati da poco ma alcuni tratti stradali a Fabriano si sarebbero già danneggiati. "Sono senza parole. E’ visibile a tutti la penosa condizione di vari tratti di strada che a distanza di nemmeno venti giorni dalla posa in opera del nuovo asfalto già presentano gravi criticità – dice il consigliere Pino Pariano -. Tratti di strade appena rifatti e già rovinati. Una vergogna. Al sottoscritto così come ai tantissimi cittadini che già hanno manifestato il loro disappunto viene da chiederci come mai si possa essere verificata questa condizione a distanza di pochissimo tempo dalla fine dei lavori e soprattutto, visto che si tratta di lavori pubblici pagati dai cittadini, l’Amministrazione darà una risposta sull’accaduto?". A metà gennaio gli interventi erano cominciati dall’anello intorno allo stadio comunale e hanno interessato anche parte di viale campo sportivo. Successivamente si è proseguito sugli altri tratti della città e su alcuni tratti delle frazioni rimasti ancora da completare. I cantieri, tra tutti, hanno riguardato via Dante, dal civico 64 all’intersezione con via Martiri di Marzabotto, viale XIII Luglio (dal civico 98 all’ingresso della Cartiera Fedrigoni), viale Moccia (dalla rotatoria di via XXIV Maggio per circa 100 metri e via Martiri di Marzabotto.