I nuovi casi sono 230, sei le vittime

Il Covid continua a far sentire la sua presenza su tutto il territorio bolognese, anche se i casi, rispetto alle 24 ore precedenti, non sono così numerosi: 230 in più, quelli resi noti ieri dalla Regione, se confrontati con il giorno precedente. Sono i decessi determinati dalle conseguenze del virus che, invece continuano a essere piuttosto alti. Quelli registrati ieri, tra Bologna e provincia sono sei. Scendono di una unità, e questo è senza dubbio un dato positivo, le persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva: erano sedici martedì, mentre ieri erano quindici.

L’età media, registrata nella regione, delle persone colpite dal Covid è intorno ai 5658 anni.