I "Nuovi Equilibri" di Oscar di Montigny

La rassegna ‘Le Parole della Filosofia’ di Ancona domani sera (ore 21) propone uno degli eventi principali del programma. Sul palco del Teatro Sperimentale salirà Oscar di Montigny, che affiancato dall’attrice Chiara Baschetti interverrà sul tema ‘Nuovi Equilibri’. Non a caso, visto che il suo ultimo libro si intitola ‘Un nuovo equilibrio. Viaggio nell’ultimo luogo segreto’.

"A un certo punto il cuore mi ha sussurrato: fermati, ringrazia, restituisci, muori e rinasci", ha scritto l’autore. Parte da qui il cammino di un eclettico visionario, che ama definirsi "un semplice essere umano alla ricerca della verità", il quale ha compreso che "non si può più vivere e agire senza la consapevolezza di dover produrre un impatto positivo sulla collettività e sul pianeta".

Oscar di Montigny, milanese, classe 1969, è imprenditore e angel investor (chi investe capitali in aziende in fase iniziale, spesso startup, offrendo non solo denaro ma anche esperienza, competenze e reti di contatti).

E’ anche presidente e fondatore di Grateful Foundation, ente del terzo settore che persegue finalità divulgative incentrate sul valore della gratitudine, e fondatore e managing partner di I-Deagate, il primo ‘humanovability hub’ che affianca le imprese nel produrre impatto positivo sulla collettività e sul pianeta. Ideatore del principio di ‘Economia Sferica’ e di un modello sistemico per lo sviluppo definito ‘Humanovability’, promuove e diffonde questo approccio attraverso un percorso integrato di attività di ricerca scientifica, iniziative editoriali, eventi pubblici e attività di advocacy presso corporation e gruppi industriali.

Oltre che saggista, è divulgatore e keynote speaker, e porta sui palchi dei maggiori eventi internazionali e di organizzazioni, corporation e grandi aziende temi importanti come innovazione, sostenibilità, marketing e comunicazione, corporate education e positive impact. Conta collaborazioni con il mondo accademico italiano e internazionale per attività di ricerca, lectio magistralis e seminari, in qualità di mentor e tutor; contribuisce a sviluppare, far crescere ed evolvere progetti e startup che abbiano come obiettivo la generazione di un impatto positivo sull’economia, sulla società e sull’ambiente. E’ anche ambasciatore di Oxfam Italia, organizzazione che combatte la povertà nel mondo. Penotazioni: https://www.eventbrite.it/e/festival-del-pensiero-plurale-2025-le-parole-della-filosofia-tickets-1335041447909?aff=oddtdtcreator.