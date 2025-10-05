I nuovi posizionamenti. Mastrovincenzo torna nel Pd. Caporossi affila le "armi"

"Non faremo un’opposizione di testimonianza, ma un’opposizione di proposta, contenuti, visione. La nostra sarà un’offensiva culturale, capace di rimettere al centro il valore della buona politica, delle competenze, della concretezza". Sono le parole del (neo) eletto consigliere regionale di Progetto Marche Vive Michele Caporossi, cui è arrivata l’ufficialità dello scranno in Assemblea legislativa, dopo l’annuncio – venerdì sera a Chiaravalle – di Matteo Ricci, che resterà in Europarlamento a Bruxelles ("Il mio impegno per le Marche raddoppia", ha detto).

Il seggio di Caporossi, infatti, era proprio quello spettante al candidato governatore del centrosinistra. Ma sciolti gli ultimi dubbi, l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria siederà a Palazzo Leopardi e lo farà con quel gruppo (nuovo) che tiene insieme anime centriste, riformiste e civiche: "La nostra forza", aggiunge Caporossi, è "un patrimonio umano, politico e culturale che non deve disperdersi, ma anzi consolidarsi come motore di una nuova stagione".

Al centro dell’agire, i temi della sanità pubblica e delle fragilità, della famiglia, delle aree interne e dello sviluppo equilibrato del territorio. Con l’ingresso di Caporossi, dunque, si completa anche il mosaico della minoranza che sarà trainata dal Pd, con sei consiglieri (l’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, terza più votata in regione, i riconfermati Maurizio Mangialardi, Fabrizio Cesetti e Micaela Vitri, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena e l’ex sindaco di Grottammare Enrico Piergallini), Andrea Nobili per Avs, Marta Ruggeri per i Cinque Stelle e i due della lista del presidente, l’ex sindaco di Fano Massimo Seri e l’uscente Antonio Mastrovincenzo.

Per il quale, dallo stesso Ricci, è arrivata un’apertura al suo ritorno nella casa naturale del Pd. Quello stesso Pd, che pur non senza contrasti interni, non lo aveva candidato – complice il vincolo del terzo mandato –. Eppure l’ex presidente del Consiglio regionale ha firmato ugualmente l’exploit nella civica ricciana. Così facendo, i dem avrebbero sette rappresentanti.

"Apprezzo moltissimo le parole di Ricci – dice Mastrovincenzo al Carlino – consapevole che lui stesso, il giorno dell’approvazione delle liste del Pd, aveva chiesto che il mio impegno continuasse nel partito dopo le elezioni e l’Assemblea ratificò quella decisione. Da parte mia c’è piena disponibilità rispetto a questa ipotesi: ne parleremo nei prossimi giorni. Prendo atto anche delle parole della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, ovvero che il partito ha prestato ‘generosamente’ alcune nostre candidature, la mia, all’altra lista che ‘hanno rafforzato la coalizione’". Quella coalizione di minoranza che, rispetto alla precedente legislatura, sarà ancora più larga.

Giacomo Giampieri