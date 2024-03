I nuovi voli con SkyAlps: "E’ solo una fase transitoria"

"È un’offerta transitoria per arrivare ad una soluzione definitiva. L’importante è che i voli partano ogni giorno con regolarità e coerenza rispetto agli avvisi fatti, perché il disservizio è la cosa peggiore che può capitare in quanto toglie credibilità all’aeroporto, alle Istituzioni e crea problemi a chi decide di muoversi". Così il governatore Francesco Acquaroli, ieri, è tornato sull’offerta rimodulata da SkyAlps per gestire la continuità territoriale da Ancona. La prima non aveva per nulla soddisfatto le esigenze della Regione, che aveva declinato quei collegamenti andata e ritorno su giorni diversi e solo per Milano e Roma. Meglio la seconda, che prevede: per Milano, due rotazioni dal lunedì al venerdì (una partenza al mattino, una il pomeriggio e relativi rientri) e una sabato e domenica; per Roma, un giornaliero dal lunedì alla domenica (partenza a pranzo, ritorno il pomeriggio); per Napoli, due collegamenti lunedì e venerdì.

Dopo l’addio di Aeroitalia dal 31 marzo, SkyAlps rimarrà 45 giorni, seppure la procedura dell’Enac preveda l’estensione fino a sette mesi. Ma quando arriverà il bando nuovo, per la Regione (e anche il Ministero) non si potrà prescindere dal bigiornaliero su Milano e Roma, seppure "in questo momento comprendiamo l’impossibilità di questa definizione", ha aggiunto Acquaroli, ma "lavoriamo per quello", consapevoli di un servizio fondamentale per "essere collegati con i grandi aeroporti e perché da quegli aeroporti si potrà arrivare nelle Marche in modo più agevole", attirando "investimenti, turismo e commercio" ma anche per "risollevarci dalla crisi economica in cui ci troviamo come regione in transizione".

La fase transitoria con SkyAlps potrebbe avere dei costi in più. "La questione finanziaria, in questo momento, si pone. Ma dipende molto dal riempimento degli aerei. Se i voli funzioneranno il costo si abbasserà, se non avranno un alto grado di riempimento sarà necessaria una copertura. Se invece saranno pieni il costo sarebbe zero". Sull’aumento, "sta ai tecnici stabilire quanto e come. Ma lo sapevamo. Il problema è avere un collegamento veloce per gli hub nazionali e del resto per tutti i servizi c’è un costo".

La soluzione tampone viene contestata dal Pd che, ieri, con il capogruppo Maurizio Mangialardi ha parlato di un’operazione che produrrà "maggiore spesa a carico dei contribuenti, meno collegamenti e tagli a quei voli che sarebbero più necessari oggi per i marchigiani". Riferimento al giornaliero per Roma. "Appare incredibile che si sia deciso di dimezzarlo proprio nelle settimane in cui, a causa di lavori previsti sulla Orte-Falconara, si arriverà addirittura allo stop totale dei treni tra Foligno e Terni, con la necessità di percorrere questa tratta su bus sostitutivi". La richiesta: "La Giunta ci ripensi ed esiga da Enac e SkyAlps il ripristino del doppio volo per Fiumicino".

Giacomo Giampieri