I "palchi" del Festival di Sanremo saranno illuminati da Dea spa

Dea spa, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, contribuirà all’illuminazione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

In occasione del Festival al teatro Ariston di Sanremo da martedì a sabato 15, Dea (nata nel 2015 in forma di srl a seguito del conferimento del ramo d’azienda della multiutility Astea di Osimo) illuminerà in particolare il palco allestito in Piazza Colombo, la "Piazza della musica" allestita in piazza Borea D’Olmo e in via Mameli per ospitare il Dopofestival, che quest’anno sarà condotto da Alessandro Cattelan, il "Villaggio delle Radio" in Corso Imperatrice nei pressi del Casinò di Sanremo, le piazze del centro, la ruota panoramica e i led wall.

Il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli commenta: "Dopo l’anno scorso, in cui abbiamo illuminato il Dopofestival condotto da Fiorello, siamo orgogliosi di annunciare che Dea c’è anche quest’anno. La nostra priorità è fornire ai clienti un servizio di qualità, considerando che una gestione efficiente e qualificata delle reti di distribuzione elettrica e degli impianti di illuminazione consente di vivere in serenità".