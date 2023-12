"I palloncini inquinano: non ci sarà il lancio"

Ora è ufficiale: stop all’ormai tradizionale lancio dei palloncini con i messaggi di pace da piazza Federico II nel giorno dell’Epifania. Una tradizione che, organizzata dall’Avis cittadina in collaborazione con la consulta per la Pace, portava nuovi contatti e legami tra bambini di altre regioni d’Italia o paesi d’Europa. Troppo inquinanti i palloncini da gonfiare con l’elio per lanciare i messaggi di pace realizzati dai bambini a scuola e non solo. Già lo scorso anno i palloncini colorati erano stati fortemente ridotti proprio per motivi legali all’ambiente ed era stata preannunciata la fine di questa esperienza divenuta simbolica in città. "Per motivi ecologici – aveva spiegato Mostafa Drissi, coordinatore della Consulta per la Pace – abbiamo diminuito i palloncini, stiamo lavorando ad una alternativa". Resta il pensiero alle guerre in corso, una in piena Europa, il forte messaggio di pace ma per il prossimo 6 gennaio non si alzeranno più al cielo migliaia di occhi dei bambini e delle loro famiglie. Una tradizione che si interrompe dopo decenni. Probabilmente ci saranno delle bandierine al posto dei palloncini con i messaggi di pace. La tradizionale giornata della Pace prevede, come da programma pubblicato dal Comune, prevede anche ospiti d’eccezione. Si comincia alle 11 con il colorato corteo della pace che da piazza Pergolesi sfilerà fino in piazza Federico II. II corteo sarà accompagnato dalla banda cittadina e dalle atlete delle associazioni Fantasy, Libertas, LG2 Vallesina Twirling e Uisp. Alle 17.30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) poi ci si sposterà al teatro Pergolesi dove arriveranno Luca Attanasio l’ambasciatore , costruttore di Pace, Salvatore e Alida Attanasio. Ospite al teatro Pergolesi sarà l’attore marchigiano Neri Marcorè. Nei giorni scorsi l’assessore Loretta Fabrizi alla partecipazione e politiche per la pace aveva lanciato l’appello dalla sua pagina Facebook: "Si accettano candidature per interpretare befane e spazzacamini al corteo della Giornata della Pace il 6 gennaio prossimo. Scope e caramelle saranno in dotazione. Se interessati contattatemi". La stessa assessora Loretta Fabrizi, lo scorso 6 gennaio, per l’ultimo lancio dei palloncini di pace della storia jesina, dimostrando grande autoironia, aveva indossato i panni della vecchiarella dalle scarpe rotte distribuendo caramelle a tutti i bambini in piazza Federico II.