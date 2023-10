I pericoli di via Verdi: "Subito in sicurezza"

"La trafficata via Verdi è pericolosa: va messa in sicurezza": approvata all’unanimità in consiglio la mozione del gruppo di opposizione Insieme per Chiaravalle. "Prendiamo positivamente atto – spiegano dal gruppo di opposizione - che la mozione è stata approvata all’unanimità. Superate le prime reticenze, pensiamo che sia finalmente chiaro a tutti che su Via Verdi è giunto il tempo di porre la massima attenzione iniziando da subito dei lavori di messa in sicurezza. A luglio avevamo già presentato una mozione che proponeva anche una visione strategica per la diminuzione del traffico chiedendo lo studio di fattibilità per una strada di alleggerimento. Purtroppo la maggioranza era nettamente contraria, quindi siamo andati sugli aspetti più immediati e concreti. Ora la maggioranza si è impegnata: al rifacimento immediato della segnaletica orizzontale e verticale, alla realizzazione di due passaggi pedonali illuminati e al posizionamento di una telecamera o strumenti similari per un controllo più certo e più rapido dei veicoli circolanti. Riteniamo che sia un impegno doveroso, anche in ragione dell’aumento del traffico urbano che, con ogni probabilità, porterà l’insediamento di Amazon. Noi vigileremo affichè gli impegni vengano rispettati in tempi celeri".