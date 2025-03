I personaggi delle vie di Ancona: tra curiosità e scoperte storiche

Capita spesso di percorrere una via cittadina ed incuriosirsi sul nome cui è intitolata. Di certo si conoscono personaggi famosi come Garibaldi o Mazzini, Amendola o Carlo Alberto, i nostri corsi principali, ma gli altri? A sanare questa nostra curiosità c’è un volume curato da Marta Novelli con i contributi di Luciano Griffoni, Luciana Montanari e Marina Turchetti.

L’opera dell’associazione Laboratorio Culturale è stata edita da Affinità Elettive: "I nomi del Risorgimento. Toponomastica di ispirazione risorgimentale in Ancona". Si tratta di una pubblicazione realizzata in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia destinata soprattutto ai giovani, agli studenti che: "Potranno ampliare le conoscenze e soddisfare le curiosità legate a colui che si cela dietro un nome posto su una semplice lastra di marmo". Un lavoro di grande interesse che collega la storia di Ancona all’ampliamento della città avvenuto nel periodo post-unitario e poi in quello novecentesco.

Il primo capitolo è dedicato allo Stradario ragionato di Ancona con i nomi delle vie e delle piazze, definiti nei loro tracciati e nella loro storia. Ad esempio: Oslavia, da via Veneto a via Rovereto; "Frazione del comune di Gorizia, posta sulla riva destra del fiume Isonzo, fu teatro durante la Prima Guerra Mondiale di terribili combattimenti, nel corso di uno dei quali fu completamente distrutta".

Il secondo capitolo è dedicato al Risorgimento in Ancona e nelle Marche con i fatti e i personaggi che lo caratterizzarono. Di grande interesse lo studio sulle Donne anconitane nel Risorgimento, curato dalla Montanari, nel quale, finalmente, si rendono noti i nomi e le storie di donne che spesso non compaiono nei libri e nelle ricerche storiche ma che hanno invece contribuito in diversi modi e in maniera concreta e attiva, alla conquista della libertà.

Anche se sono state molte, ad Ancona una sola via è stata intitolata ad una di queste, Caterina Franceschi Ferrucci donna di "profonda cultura e sentimenti patriottici". Il quarto capitolo, di Luciano Griffoni è dedicato alle Trasformazioni politico-economiche della città dopo l’Unità partendo dal 1860 per giungere ai primi decenni del 900’. Marina Turchetti ha curato il capitolo sui Cambiamenti nell’organizzazione culturale e sociale dopo l’Unità. Nulla è tralasciato dell’evoluzione della città in cammino verso i nostri anni. Un’ultimo studio riguarda infine l’ampliamento di Ancona dal secondo Ottocento al primo Novecento. Uno studio completo della toponomastica e della storia di Ancona per non dimenticare, conoscere e appartenere a questa città.

Claudio Desideri