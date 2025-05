I pescatori di moscioli alzano la voce: "Inspiegabile il silenzio della Regione. Così evitano ogni responsabilità"

Questo pomeriggio, alle 14.30, i pescatori di moscioli professionisti si ritroveranno attorno ad un tavolo per discutere del problema legato alla chiusura o meno della pesca del mitilo selvatico. "Il silenzio della Regione, competente nel comunicare alla Capitaneria di porto l’emissione dell’ordinanza sulla apertura della pesca è incomprensibile – afferma la portavoce dei pescatori Angelica Palumbo – Nessuno si vuole prendere la responsabilità di non aprire la pesca rinviando la palla a noi mosciolari. Crediamo che la Regione non ha in mano nessun aiuto per i mosciolari e così non vuol dire di chiudere perché chiudere significherebbe dare anche un ristoro. Ci sono intere famiglie che vivono di questo lavoro". Palumbo prosegue dicendo che "l’assessore Antonini è andato a Roma ma non ha portato niente indietro. Non abbiamo una carta scritta che ci dica come è andata al Ministero della Pesca". La Palumbo il 23 aprile si è recata al Masaf a Roma: "Nonostante fosse periodo di ponti ho trovato tutti al lavoro. Mi è stato detto che i soldi ci sono. Devono vedere con i regolamenti come muoversi. Perché la Regione tace?". Altro punto sollevato dai pescatori professionisti è quello relativo allo Stato di emergenza che può essere chiesto dal Ministero e dalla Regione: "Perché la Regione Marche non lo ha chiesto dopo che a dicembre del 2024 abbiamo consegnato loro tutti i fatturati del 23 e del 24 facendo notare che la perdita è stata di oltre il 30% e in alcuni casi del 70%?". I mosciolinari chiedono "una carta scritta da parte dell’assessore dove dica con cosa è tornato dal Masaf anche se fosse una risposta vaga, ma vorremmo la verità per sapere cosa sta accadendo. Non ci basta più una pacca sulla spalla ma intervenire adesso. Il 15 maggio si avvicina, tutti dicono di ‘salvare’ il mosciolo e anche i pescatori lo vogliono perché rappresenta la fonte della loro economia ma se non si potrà pescare serve un ristoro, come facciamo a mantenere le famiglie? Ci sono dei piccoli pescherecci che possono fare solo questo tipo di pesca". I pescatori non hanno avuto alcun ristoro nel 2024 anche se la stagione fu chiusa molto in anticipo. "Il 2025 andrà peggio – prosegue la Palumbo – occorre salvare la risorsa ittica ma anche tutto quello che gli sta attorno e la Regione deve far sapere cosa sta facendo. Noi ci muoveremo di conseguenza." Sul problema intervengono anche i consiglieri comunali Rubini e Pesaresi che chiedono "il blocco della pesca del mosciolo per la stagione 2025. Non c’è più tempo da perdere. La tutela del mosciolo selvatico è una necessità, non solo sul piano ambientale, sociale ed economico ma anche sul piano storico ed identitario della città. Sospendere la pesca oggi significa evitare il peggio per iniziare a lavorare ad un modello futuro di tutela e prelevamento della risorsa capace di coniugare sostenibilità ed economicità". I consiglieri di Altra idea di Città e Diamoci del Noi, affermano l’urgenza di attuare la mozione da loro presentata e approvata dal Consiglio Comunale che tra l’altro prevede "un sostegno alle attività di ricerca scientifica, campagne di sensibilizzazione sul tema, riapertura del dibattito su strumenti amministrativi di tutela e conservazione della costa del Conero come l’Area Marina Protetta".

Claudio Desideri