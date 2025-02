"I piccioni restano ed entra l’acqua"

"A differenza di qualcun altro io non tengo la porta chiusa a chiave, queste ragazze qui a fianco tengono chiuso perché sono state rapinate, altri per questioni di sicurezza. Ma i problemi della Galleria Dorica sono altri: hanno messo le reti anti piccione, ma non sono servite a gran che. I piccioni ci sono lo stesso, e poi guardate le condizioni delle vetrate sopra, piove dentro, qui sono anni che entra l’acqua. Basta guardarsi intorno: la Galleria Dorica non è tenuta nella dovuta considerazione. Ma attenzione, è privata, non comunale. E adesso che si parla di una convenzione con il Comune non si mette a posto nulla, con la scusa della convenzione i lavori non vengono effettuati. Vi faccio vedere com’è fuori. Un peccato, una bellissima galleria, i turisti quando passano restano a bocca aperta, ammirando i mosaici".