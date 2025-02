I Popolari per Osimo con Michela Glorio

La ormai ex candidatura di Orsetti non aveva "stuzzicato" la parte della coalizione del candidato a sindaco del centrosinistra Michela Glorio più centrista e moderata, Popolari per Osimo. "La candidatura di Glorio parte davvero dalla base, dal confronto con le persone, da un percorso da giovane amministratrice in cui ha acquisito competenze e esperienze che l’hanno portata ad essere scelta dai gruppi politici e dai cittadini come candidata – dicono -. Non è una candidatura, come quella promossa da Spacca, che nasce dall’alto e che con la Base che il suo gruppo porta nel nome sembra avere poco a che fare".