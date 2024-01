I Portuali a caccia del tris. Fabriano Cerreto, c’è il derby

La capolista di scena al Benelli. I Portuali, primi, sfideranno in trasferta il Vismara, per il testa coda del girone. Nel mirino la terza vittoria consecutiva per la formazione di Ceccarelli trascinata in vetta dai gol di De Marco, capocannoniere del girone A di Promozione con nove centri al pari di Montagnoli della Biagio Nazzaro che però è squalificato. A proposito di Biagio domani (con la morte nel cuore per la scomparsa del dirigente storico Carlo Andreoni) i rossoblu ospiteranno l’Osimo Stazione con l’intento di tornare alla vittoria casalinga dopo l’ultima sconfitta interna di dicembre col S.Orso. Sempre domani altra sfida tutta ‘anconetana’: Fabriano Cerreto-Barbara Monserra, una sfida che fece discutere all’andata, con i cartai - secondi da soli - a caccia della rivincita dopo la sconfitta a settembre, non senza polemiche, ma soprattutto vogliosi di conquistare il quindicesimo risultato utile di fila. Ma attenzione al Barbara Monserra che nelle ultime tre trasferte è tornata a casa con sette punti. Tornando alle partite di oggi chi viaggia forte è anche il Moie Vallesina che riceverà il Gabicce Gradara. Al Muraglia di Pesaro salirà il Marina con l’intento di osare sul campo della penultima, il Villa San Martino. La Castelfrettese non potrà sbagliare in casa contro la Pergolese nella sfida tra due neopromosse. Nel girone B la Vigor Castelfidardo attesa ad Appignano alla ricerca del quarto risultato utile di fila in trasferta.

Promozione, 2^ giornata di ritorno (ore 14:30). Girone A. Oggi: Atletico Mondolfo Marotta-S.Orso, Castelfrettese-Pergolese, Moie Vallesina-Gabicce Gradara, Fermignanese-Valfoglia, Villa S. Martino-Marina, Vismara-Portuali Ancona. Domani: Biagio Nazzaro-Osimo Stazione, Fabriano Cerreto-Barbara Monserra. Classifica: Portuali Ancona 33; Fabriano Cerreto 30; Moie Vallesina e S. Orso 27; Marina 25; Biagio Nazzaro, Barbara Monserra, Fermignanese e Valfoglia 24; Pergolese 21; Gabicce Gradara e Osimo Stazione 16; Castelfrettese e Mondolfo Marotta 15; Villa S. Martino 12; Vismara 10.

Girone B. Oggi: Appignanese-Vigor Castelfidardo, Atletico Centobuchi-Potenza Picena, Aurora Treia-Matelica, Casette Verdini-Rapagnano, Monticelli-Elpidiense Cascinare, Palmense-Cluentina, Sangiorgese-Porto Sant’Elpidio, Trodica-Corridonia. Classifica: Matelica 34; Vigor Castelfidardo 32; Corridonia 27; Atletico Centobuchi e Trodica 26; Porto Sant’Elpidio 23, Elpidiense Cascinare e Cluentina 22; Monticelli 21; Sangiorgese e Palmense 20; Casette Verdini 18; Aurora Treia 16; Potenza Picena e Appignanese 14; Rapagnano 12.