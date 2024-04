I Portuali acciuffano il pareggio allo scadere

MAROTTA

2

PORTUALI

2

ATLETICO MAROTTA: Moscatelli, Tamburini, Tiriboco (40’ pt Di Gennaro), Marconi, Scrosta, Gregorini, Bertarelli, Morganti, Rragami, Pacenti (11’ st Paolini), Orciani (39’ st Pantaleoni). All. Giombetti.

PORTUALI: Occhiodoro, Piermattei (23’ st Forabosco), Tonini (9’ st Candolfi), Crivellin, Severini (39’ st Carletti), Lucesoli, Giampaoletti (9’ st Franca), Sassaroli, Pascali, Marzioni, Lazzarini (12’ st Giacchini). All. Ceccarelli.

Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno

Reti: 8’ pt e 1’ st Orciani, 26’ st Pascali, 49’ st Scrosta (aut.)

I Portuali riescono a strappare solo un punto e in pieno recupero sul campo del MondolfoMarotta non riuscendo a tenere la seconda posizione. Un pari che costa caro ai padroni di casa che retrocedono in Prima Categoria. Un’autorete di Scrosta fissa il risultato sul 2-2. I padroni di casa vanno in doppio vantaggio grazie a una doppietta di Orciani. I Portuali riaprono la sfida poco prima della mezz’ora della ripresa con Pascali. Poi il pari in pieno recupero con una deviazione a seguito di un calcio di punizione.