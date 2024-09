I Portuali alzano il muro. E il Matelica non sfonda

PORTUALI DORICA

0

MATELICA

0

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Candolfi, Lucesoli (20’ st Paloka), F. Tavoni, Savini, Rinaldi (19’ st Galeotti), Girolimini (43’ st Giampaoletti), Sassaroli, Marzioni (37’ st Vitucci), Mascambruni (14’ st De Marco), Testoni. All. Di Michele (Ceccarelli squalificato)

MATELICA: Ginestra, Rosolani (32’ st Wahi), Merli (30’ pt Giovannini), Aquila, Lucarini, Mistura, Gabrielli, Frulla (32’ st Gashi), Antonioni (32’ st Strupsceki), Veneroso, Stroppa (21’ st Amico). All. Santoni

Arbitro: Eletto di Macerata

Note: amm. Rosolani, Sassaroli, Mistura, Frulla, Vitucci; rec. 1’+5’; spett. 150 circa

Il Matelica ci prova con tutte le sue armi, nonostante le assenze pesanti, i Portuali Dorica alzano il muro e sfiorano il colpaccio nel finale. Ceccarelli, squalificato, opta per un 3-5-2 e fa debuttare dal primo Filippo Tavoni. Santoni, orfano di bomber Iori e con Strupsceki non al meglio, si affida ad un 4-3-3. Primo squillo per i Portuali col cross di Lucesoli (7’) e Mascambruni che, dopo una corta respinta della difesa, si avvita in rovesciata ma la palla vola alta. Al 17’ Matelica pericoloso: palla a Veneroso e imbucata per Stroppa, che si fa murare da Tavoni in uscita. Gli ospiti si rivedono alla mezz’ora con Aquila, di testa. Da quel momento seguiranno altre tre occasioni per Gabrielli, Stroppa e Lucarini (di testa, la più clamorosa), prima dell’intervallo. Dopo la pausa lunga il Matelica ha una nuova situazione con Stroppa, liberato in area di rigore, ma come nel primo tempo si fa ipnotizzare da Simone Tavoni. All’11’ della ripresa Aquila ci riprova, poi sono i Portuali ad uscire alla distanza. Al 30’ con Marzioni e la sua sventola da fuori, ma Ginestra mura. Sul corner, palla tagliata per Girolimini e bordata al volo che s’infrange sul palo. L’ultimo sussulto è ancora per i Dockers da calcio d’angolo. Prima con la zuccata di Savini, salvata sulla linea, poi sulla ribattuta con Filippo Tavoni e palla fuori di un soffio.

Giacomo Giampieri