I Portuali ritrovano la vittoria nel derby con il Marina, Castelfidardo è da urlo

Tornano a vincere i Portuali, in casa, ma dietro le altre due "anconetane" non mollano, facendo la voce grossa in trasferta. Domenica, Fabriano Cerreto e Moie Vallesina hanno infatti esultato rispettivamente sui campi del Gabicce e di Rio Salso (Vallefoglia), con il trio sul podio che allunga sulla quarta in classifica, il Sant’Orso, beffato sabato sul proprio campo dal Villa San Martino. Comandano i Portuali, dunque, che non sbagliano il derby casalingo contro un Marina che ora vede lontana la vetta undici lunghezze. Anche la Biagio Nazzaro rialza la testa, in un altro derby, quello di Castelferretti, rendendo indigesto il debutto di mister Carta sulla panchina biancorossa. Non vanno oltre il pari Barbara Monserra e Osimo Stazione. Nel girone B, invece, è una Vigor Castelfidardo da urlo. Rifila tre gol al Monticelli e riprende in vetta alla classifica il Matelica, che torna a pareggiare dopo ben otto vittorie consecutive. Regna l’equilibrio anche nel girone B di Prima Categoria, dove la Filottranese raggiunge al primo posto il Sassoferrato Genga. Al terzo posto c’è la Real Cameranese, seguono la Castelleonese e il Montemarciano, con le prime cinque squadre del girone che adesso sono divise soltanto da tre punti. Nel girone C, infine, la Passatempese patisce la seconda sconfitta consecutiva. Michele Carletti