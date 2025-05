I posti per disabili saranno rimessi: "Un malinteso"

Ancona Servizi taglia 7 posti auto riservati a persone con disabilità e lo fa a insaputa dell’assessore competente, Daniele Berardinelli. Si potrebbe semplificare così la vicenda degli stalli gialli spariti all’interno dei due parcheggi pubblici nella baia di Portonovo, quello della Torre e il cosiddetto ‘Lago Grande’.

Questo fino a ieri pomeriggio, quando l’assessore di Forza Italia, tra le cui deleghe figura appunto la società controllata al 100% dal Comune, ha chiarito la situazione incresciosa che si era creata in questi primi giorni di stagione estiva: "La situazione originale verrà ripristinata e tutti i parcheggi per disabili rimessi al loro posto – rassicura Berardinelli – Il problema è soltanto temporaneo e si spiega con la necessità di dover ripristinare la piena funzionalità di buona parte della segnaletica presente a Portonovo che nel corso dell’anno si è deteriorata a causa delle intemperie durante i periodi invernali. I cartelli con la segnaletica per le auto dei disabili sono stati tolti per questa manutenzione e presto verranno rimessi al loro posto naturale.

L’altro problema da cui è nato questo malinteso riguarda la segnaletica orizzontale, ossia le strisce a terra che ovviamente, trovandoci di fronte a parcheggi realizzati sul breccino e non sull’asfalto, non possono essere tracciate. Comunque, il problema verrà presto risolto e al netto di quelle che sono le regole standard metteremo, in proporzione, più posti auto riservati ai disabili nei due parcheggi di Portonovo".

Resteremo vigili sulla vicenda dopo la segnalazione secondo cui ben 7 stalli con strisce gialle per automobilisti con disabilità sembravano essere stati tolti, 6 nell’area del Molo (Lago Grande) e 1 alla Torre. Altri posti disabili si trovano in piazzetta, nell’area della Capannina e così via.