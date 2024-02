I precari della Giustizia: "Ora assumeteci"

Hanno contratti a termine, della durata di 2-3 anni, e davanti a loro un futuro incerto.

"Basta aspettare, è ora di stabilizzare". Lo hanno urlato ieri mattina, una rappresentanza dei precari della Giustizia, che lavorano nei tribunali della città, da quello ordinario alla Corte di Appello, supportati dalla Usb pubblico impiego, l’unione sindacale di base. Dipendenti a tutti gli effetti del ministero della Giustizia ma con contratti a tempo determinato che godono di qualche rinnovo ma nulla di più. Con striscione e volantini distribuiti ai passanti hanno manifestato davanti all’ingresso del tribunale di corso Mazzini, fischiando e intonando cori per attirare l’attenzione pubblica.

"lo sono entrato come operatore data-entry - ha spiegato Giuseppe Scarcella, 50 anni, siciliano, impiegato in Corte di Appello - dovevo occuparmi della digitalizzazione dei documenti ma in sostanza mi sono ritrovato a fare un lavoro di cancelleria. Sono qui da sette mesi e insieme ad altri colleghi come me abbiamo dato una grossa mano a ridurre gli arretrati. Scansioniamo, registriamo i ricorsi allo sportello, parliamo con gli avvocati. Siamo utili e non capiamo perché negli obiettivi di questo Governo non si parla della nostra stabilizzazione".

Il riferimento è al decreto legge Pnrr4 che arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri e dove potrebbe essere inserita la norma che riguarda la stabilizzazione per lavoratori che hanno svolto almeno 24 mesi di lavoro al 30 giugno prossimo.

Per altri ministeri era di 15 mesi la media. Stando all’Usb un terzo degli assunti a tempo determinato hanno già abbandonato il lavoro e c’è carenza di organico. Non stabilizzare, sostiene il sindacato, significa perdere personale formato. "Sono un assistente giudiziario - ha detto Simone Sasso, 48 anni, anconetano, impiegato in Procura - altri ministeri hanno stabilizzato questo no. A me scade il contratto nel 2026, dopo che dovró fare?".

ma. ver.