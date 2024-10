I preparativi per Natale: "Luminarie show al Viale e sul corso Carlo Alberto"

Non solo Telegram, dove l’opzione "verde" lungo corso Garibaldi continua a riscuotere consensi. Ma anche sui canali WhatsApp e Twitter, nonché nelle stories di Instagram e Facebook del Comune di Ancona. Il sondaggio per gli arredi del futuro del boulevard da mare a mare, da piazza Cavour a piazza della Repubblica, sta coinvolgendo un numero sempre più crescente di cittadini che, seppure a titolo "indicativo", stanno dicendo la loro nell’ambito del partecipato concorso di idee sul Corso che sarà.

Come documentato ieri, la soluzione "Puntiamo sul verde" è quella che gli anconetani apprezzano di più, almeno stando al sondaggio sul Telegram comunale: la quota ha raggiunto il 60 per cento delle preferenze. Si stanno erodendo, dunque, le percentuali relative alle altre tre categorie in gara: "Va bene tutto, basta che ci siano le panchine" al secondo posto con il 19 per cento; "Nel nome della tradizione" al terzo con il 15; "Stile minimal" al quarto con il 14. Sempre ieri ci siamo concentrati sul verde, alberature e fioriere le ipotesi più gettonate tra le persone, ma corso Garibaldi, "oggi spoglio" per alcuni, "non potrà fare a meno delle panchine", confessa una signora al nostro giornale. "Più sedute, più spazi per stazionare e favorire la socializzazione", aggiunge un altro poco distante. E in qualche modo queste indicazioni sarebbero state recepite forti e chiare da Palazzo del Popolo, che ha definito il progetto generale e, da novembre, andrà a presentarne i dettagli agli ordini professionali, alle categorie e alle attività commerciali. Ma, per ammissione dell’assessore al Decoro Daniele Berardinelli, pur tenendo conto dei suggerimenti arrivati dalla città.

Nel frattempo, in centro, non è passata inosservata la comparsa di alcune luminarie – ancora spente – in vista del Natale. E in tal senso, ieri, l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio ha annunciato le prime novità, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi sul Carlino: "A Natale dell’anno scorso per la prima volta anche il percorso pedonale del Viale della Vittoria fu illuminato con grande apprezzamento degli anconetani – ha scritto in un post sui social –. Per questo motivo abbiamo deciso di valorizzarlo ancora di più, addobbando le decine di alberi presenti, in modo tale da creare un effetto prospettico senza precedenti, fino al Monumento ai Caduti del Passetto". E le sorprese non sarebbero finite qui: "Sarà così anche per Corso Carlo Alberto – ha proseguito Eliantonio – Ancona indosserà il suo vestito migliore".