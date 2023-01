I presepi itineranti lungo le vie del centro

E’ celebrata in grande l’Epifania a Camerano che per tutta la giornata ospita nel suo percorso ipogeo la rappresentazione vivente della Natività. L’evento, organizzato dalla Proloco e dal Comitato Presepe con il patrocinio del Comune, è in programma dalle 16 alle 19.30 ed è itinerante per il centro storico, sia sopra che sotto la superficie (entrata vicino a Palazzo Ruschioni), con ingresso a offerta libera. È inoltre stata allestita fino a domenica la quinta edizione della mostra di arte presepiale nella chiesa di Santa Faustina con orari dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Amici del presepe. Il ricavato di entrambi gli eventi sarà devoluto in beneficenza per le attività della parrocchia.