I primi 40 anni di "LazzaCinema": "Qui si resta anche quando piove"

Quarant’anni di ‘visioni’, di immagini, suoni e musica, di emozioni, di storie raccontate attraverso quel meraviglioso strumento che è il cinema. Ieri la Mole Vanvitelliana di Ancona ha ospitato un incontro pubblico nel corso del quale sono stati ripercorsi quattro decenni di ‘LazzaCinema’, rassegna diventata sinonimo di estate ad Ancona. Presenti gran parte dei protagonisti di questa ‘avventura’, cominciata grazie alla magnifica intuizione dell’architetto Vittorio Salmoni, che nel 1984, come assessore alla Cultura, ebbe l’idea di portare il cinema nella corte della Mole. All’evento hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, Chiara Malerba, responsabile della programmazione, Francesco Nocciolino, suo predecessore, l’ex presidente dell’Arci Carlo Pesaresi, quello attuale Michele Cantarini e Andrea Peraro, responsabile distribuzione della Cineteca di Bologna.

Chiara Malerba, cosa rappresenta ‘LazzaCinema’ per Ancona?

"Si è sempre detto che è stato il primo atto culturale per la Mole Vanvitelliana, fino ad allora utilizzata per altri scopi. La prima cosa che si è deciso di fare in questo meraviglioso monumento è stato portarvi il cinema, accendere un riflettore. Io l’ho sempre visto come un riappropriarsi di questo spazio, di mantenerlo vivo e frequentato, in modo che avesse un ruolo di presidio culturale".

Sembra sia andata bene. Gli anconetani amano il ‘LazzaCinema’ come poche altre cose...

"Quando si è vociferato che la rassegna quest’anno non sarebbe stata fatta molti sono insorti. Ho avuto tanti attestati di interesse, partecipazione e affetto da parte di persone diversissime tra loro. E’ stato bello ricevere tanta solidarietà".

Da quanto tempo si occupa della programmazione dell’arena cinema?

"Da una decina di anni, anche se in realtà ho cominciato a collaborare all’organizzazione già nel 2010".

Che impronta ha deciso di dare alla programmazione della rassegna?

"Ho forzato molto sulla rassegna ‘interna’, quindi non solo sui film usciti durante la stagione. D’altronde chi mi aveva preceduto era anche più ‘radicale’ di me. C’era già la collaborazione con la Cineteca di Bologna. Proporre film d’essai, o i grandi classici sottotitolati, era anche un ottimo modo per favorire un ricambio generazionale. Noi, per ragioni di età, quei film non li avevamo mai visti sul grande schermo".

Uno sforzo premiato dal pubblico.

"Da una media di 40 persone siamo arrivati a 130, 140. Ma è una soddisfazione anche quando ci sono pochi spettatori, che magari restano pure se piove".

I film che ha portato alla Mole di cui è più orgogliosa?

"Vorrei dirne tre. Il primo, ‘La grande guerra’, proiettato l’anno in cui morì Monicelli. Era il mio primo film da responsabile della programmazione. Poi ‘C’eravamo tanto amati’ di Scola, film di cui sono innamorata in assoluto. E ‘C’era una volta in America’, quattro ore di cinema per una serata da cardiopalma".

La rassegna è una garanzia. Ma si potrebbe fare qualcosa di più?

"Si può sempre fare di più".

Raimondo Montesi