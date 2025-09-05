"I primi cento giorni per far ripartire la città"

"Sono passati 100 giorni dal 27 maggio quando sono stata proclamata primo sindaco donna di Osimo. Per me un onore e una grandissima responsabilità rappresentare tutti i miei concittadini". Lo afferma in questa data tanto importante la sindaca di Michela Glorio. "Abbiamo soprattutto ripreso in mano decine di dossier fermi, come i tavoli di confronto sul futuro di Astea nel servizio idrico e dei rifiuti, e far ripartire una città sostanzialmente ferma da circa un anno tra crisi della precedente amministrazione e commissariamento prefettizio", ha detto.

Sui progetti ha affermato: "Abbiamo portato a compimento progetti che rischiavano di fermarsi, come il palascherma e il Museo del Covo (che è finalmente in procinto di appalto) o lavori programmati ma ancora da avviare o che stavano andando al rallentatore, come il campetto polivalente di Padiglione, gli spogliatoi dello Junior Tennis, il campo da calciotto di Passatempo, il recupero del Foro Boario e dell’ex Bruno da Osimo con i fondi Pnrr, dal restyling dell’ex chiesa di San Filippo, al rifacimento di via Costa del Borgo all’inaugurazione del Ridotto della Nuova Fenice, fino ai sottoservizi di vicolo Orti Traiani e alla riapertura dell’area sosta camper".

Attenzione posta alle manutenzioni ordinarie, come pulizie delle caditoie, di plessi scolastici e rinnovo dei selciati, ma anche al sociale, con il progetto "Ci sto a fare fatica" per i giovani e l’assegnazione dei 7 alloggi di edilizia agevolata a San Paterniano rimasti inevasi nella prima procedura di assegnazione. "Sul sociale ho voluto dedicare molto tempo in prima persona per ascoltare da vicino persone e famiglie con difficoltà non solo economiche, come ad esempio quelle legati alla crisi abitativa e alle problematiche di natura socio-sanitaria. Casi che, per le mie sensibilità, mi toccano particolarmente – ha aggiunto -. Abbiamo dovuto affrontare anche delle emergenze, come il caso di Dengue che ci ha visti pronti con le disinfestazioni per evitare rischi di focolaio, avviando le pratiche per un nuovo e più incisivo contratto di servizio per il 2026, o il maltempo del 4 agosto che ha causato danni anche su aree di interesse pubblico. Abbiamo elargito contributi una tantum per 160mila euro alle associazioni sportive, culturali e sociali che erano rimaste prive di sostegno nel 2024 e stiamo avviando la procedura per la liquidazione dei ristori agli alluvionati del settembre scorso".

Silvia Santini