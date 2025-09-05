Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Ancona
Cronaca
"I primi cento giorni per far ripartire la città"
5 set 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
"I primi cento giorni per far ripartire la città"

Il sindaco Michela Glorio fa il punto sull’avvio del suo mandato: "C’erano progetti che riaschiavano lo stop, famiglie e sociale in primo piano"

La sindaca Michela Glorio

La sindaca Michela Glorio

"Sono passati 100 giorni dal 27 maggio quando sono stata proclamata primo sindaco donna di Osimo. Per me un onore e una grandissima responsabilità rappresentare tutti i miei concittadini". Lo afferma in questa data tanto importante la sindaca di Michela Glorio. "Abbiamo soprattutto ripreso in mano decine di dossier fermi, come i tavoli di confronto sul futuro di Astea nel servizio idrico e dei rifiuti, e far ripartire una città sostanzialmente ferma da circa un anno tra crisi della precedente amministrazione e commissariamento prefettizio", ha detto.

Sui progetti ha affermato: "Abbiamo portato a compimento progetti che rischiavano di fermarsi, come il palascherma e il Museo del Covo (che è finalmente in procinto di appalto) o lavori programmati ma ancora da avviare o che stavano andando al rallentatore, come il campetto polivalente di Padiglione, gli spogliatoi dello Junior Tennis, il campo da calciotto di Passatempo, il recupero del Foro Boario e dell’ex Bruno da Osimo con i fondi Pnrr, dal restyling dell’ex chiesa di San Filippo, al rifacimento di via Costa del Borgo all’inaugurazione del Ridotto della Nuova Fenice, fino ai sottoservizi di vicolo Orti Traiani e alla riapertura dell’area sosta camper".

Attenzione posta alle manutenzioni ordinarie, come pulizie delle caditoie, di plessi scolastici e rinnovo dei selciati, ma anche al sociale, con il progetto "Ci sto a fare fatica" per i giovani e l’assegnazione dei 7 alloggi di edilizia agevolata a San Paterniano rimasti inevasi nella prima procedura di assegnazione. "Sul sociale ho voluto dedicare molto tempo in prima persona per ascoltare da vicino persone e famiglie con difficoltà non solo economiche, come ad esempio quelle legati alla crisi abitativa e alle problematiche di natura socio-sanitaria. Casi che, per le mie sensibilità, mi toccano particolarmente – ha aggiunto -. Abbiamo dovuto affrontare anche delle emergenze, come il caso di Dengue che ci ha visti pronti con le disinfestazioni per evitare rischi di focolaio, avviando le pratiche per un nuovo e più incisivo contratto di servizio per il 2026, o il maltempo del 4 agosto che ha causato danni anche su aree di interesse pubblico. Abbiamo elargito contributi una tantum per 160mila euro alle associazioni sportive, culturali e sociali che erano rimaste prive di sostegno nel 2024 e stiamo avviando la procedura per la liquidazione dei ristori agli alluvionati del settembre scorso".

Silvia Santini

© Riproduzione riservata