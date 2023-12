I primi conti del Natale: "Le frazioni dimenticate?. Colpa del vento, via ai lavori"

Addobbi e luminarie a intermittenza in città, è l’assessore ai Grandi Eventi e organizzatore del Natale 2023 "Brilla Ancona", Angelo Eliantonio, a dare delle spiegazioni dopo le polemiche di alcune zone della città rimaste al buio: "Non sono concluse le installazioni di addobbi e luminarie – afferma il membro di Fratelli d’Italia – Le operazioni stanno proseguendo al Piano, dove erano state montate solo una parte di luci, in alcuni quartieri e nelle frazioni. Le manovre di montaggio delle decorazioni secondo il piano previsto per decorare il Natale in città, bloccate dall’allerta per vento forte dei giorni scorsi, riprenderanno. Concedetemi la possibilità di ringraziare tutti per aver vissuto con noi questo momento e soprattutto a chi lo ha reso possibile, perché a tempo di record sono stati ripristinati molti punti luminosi danneggiati dal forte vento. Per questo motivo l’istallazione di tante luminarie in giro per la città e di alcuni allestimenti hanno subito dei ritardi. Dopo anni di superficialità capisco le attese e le aspettative degli anconetani su di noi. Ce la stiamo mettendo tutta. Posso assicurare che entro l’8 dicembre la nostra città brillerà ovunque, esattamente come previsto fin dal primo momento".

Un Natale che brilla, irradiato dal nuovo slogan coniato dalla giunta Silvetti, ma anche un Natale che costa e su cui la nuova amministrazione ha puntato molto. Nelle prossime settimane sarà tempo di scoprire i dettagli delle voci in capitolo trovate nelle pieghe del bilancio per coprire gli investimenti per l’intero periodo delle feste natalizie, includendo anche il Capodanno che richiederà un ulteriore sforzo. Scelte condivise certo dal sindaco Silvetti e dai suoi assessori coinvolti, Eliantonio in primis, ma che necessariamente richiederanno sacrifici altrove. Non sarà certo facile per il vicesindaco e assessore al bilancio Giovanni Zinni trovare la quadra e soprattutto soddisfare tutti o quanto meno limitare le lamentele, fattuali e comprensibili, dei vari pezzi che compongono la giunta. Servizi sociali e lavori pubblici sono quelli che, tra parte corrente e quota fissa, drenano maggiormente le uscite dell’amministrazione, da sempre. Sul Natale 2023-24 ad esempio ci sono alcune quote da mettere già in lista per quasi 60mila euro. In particolare le voci dedicate ai parcheggi e al servizio speciale dei trasporti voluto per limitare il traffico in centro che costerà circa 57mila euro complessivamente. Il Comune spenderà, inoltre, 4mila euro per il servizio foto-video durante le iniziative nei giorni di festa e 500 euro per tenere aperta in determinati giorni la chiesa di Santa Maria della Piazza.

