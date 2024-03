I primi dieci mesi del sindaco: "Crediamo nella Grande Ancona. Propaganda e supponenza non fermeranno le nostre idee"

Per il tagliando dei primi dieci mesi di governo del capoluogo dorico il sindaco Silvetti ha scelto un lungo post sul suo profilo Facebook. Emblematico il titolo: "La ragione delle idee contro la supponenza. Evviva il pluralismo". Per l’occasione Silvetti ha sciorinato uno degli slogan della campagna elettorale per smarcarsi dall’atteggiamento accentratore, in particolare, dell’ex sindaco Valeria Mancinelli. È quasi passato un anno, ma si parla ancora di ‘possibile salto di qualità’: "Credo per davvero che Ancona lo possa compiere quel passo decisivo – scrive Silvetti prima di riconoscere alcune carenze ancora evidenti – Ci sono tante emergenze da affrontare, per carità: la manutenzione delle strade, il decoro urbano, il recupero dei borghi così come il sostegno convinto alle attività produttive, la salute del cittadino e la tutela del nostro patrimonio storico. Non ci nascondiamo dietro a un dito o al solito scaricabarile". Il deficit del decoro e delle manutenzioni è davanti agli occhi di tutti così come i ‘borghi’, le vecchie frazioni, per ora dimenticati nonostante il gruzzolo di voti che hanno garantito la vittoria alla destra. Daniele Silvetti prosegue nella sua disamina social: "Ancona è quella che vediamo da diversi anni e la stampa locale lo ricorda ogni giorno. Abbiamo cominciato 10 mesi fa con coraggio e convinzione sapendo che non tutte le scelte sarebbero state comprese o accolte con favore nell’immediato. Abbiamo fatto ogni sforzo per far ritrovare l’anconetano nei grandi eventi e le piazze si sono di nuovo ripopolate, i negozi riempiti e si è rianimato l’orgoglio di essere una grande città attrattiva. Siamo però consapevoli che solo con una seria e ponderata programmazione sapremo migliorare la qualità della vita di questa splendida città e di ogni singolo cittadino. Risorse, progettazione e coinvolgimento della popolazione. Così si disegna la nuova Ancona. Leggo tanta supponenza e sciatta propaganda da chi magari ha qualcosa da farsi perdonare ma siamo sempre più convinti dei passi fatti".

Il post prosegue con il fieno messo in cascina dalla sua squadra, dal bando della cultura alle strade rattoppate grazie al G7 Salute, dal decoro appunto ai borghi. Silvetti poi torna ad attaccare la vecchia giunta: "La tavola era, come evidente, tutta da imbandire altroché. Abbiamo trovato semmai dispense vuote, piatti indigesti e qualche polpetta avvelenata, ma le stiamo disinnescando e presto le racconteremo una per una con tanto di titolo ed autore. Ci sono scadenze da rispettare nelle opere Pnrr che per quanto modeste per dimensioni e strategicità rispetto ad altre città similari sono comunque una priorità". Per chiudere un messaggio ai cittadini: "Grazie davvero, siete tanti e siete davvero la nostra forza".

Pierfrancesco Curzi